موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 7 رمضان 2025 في المحافظات

يحرص المسلمون على متابعة مواقيت الصلاة يوميًا، وخاصة موعد أذان الفجر، لما له من أهمية كبيرة في بدء يومهم بالعبادة والطاعة، وتختلف مواعيد الأذان من محافظة إلى أخرى وفقًا لحركة الشمس، لذا يرصد لكم موقع الموجز مواعيد أذان الفجر في مختلف المدن والمحافظات المصرية، لتسهيل معرفة الوقت المناسب لأداء الصلاة في موعدها المحدد.

موعد أذان الفجر في القاهرة: 4:48ص

موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 4:53ص

موعد أذان الفجر في طنطا: 4:49ص

موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:47ص

أذان الفجر

موعد أذان الفجر في الزقازيق

موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:47ص

موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:49ص

موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:47ص

موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف

موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:49ص

موعد أذان الفجر في المنيا: 4:51ص

موعد أذان الفجر في قنا: 4:43ص



موعد أذان الفجر في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر في أسوان: 4:43ص

موعد أذان الفجر في مطروح: 5:03 ص

موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:39 ص

موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية



موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:44ص

موعد أذان الفجر في دمياط: 4:45ص

موعد أذان الفجر في السلوم: 5:12ص

موعد أذان الفجر في نويبع: 4:35 ص

موعد أذان الفجر في حلايب: 4:29 ص

أذان الفجر



موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ

موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:37ص

موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:50ص

موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ



موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 4:49ص

موعد أذان الفجر في الحامول: 4:48ص

موعد أذان الفجر في بلطيم: 4:48ص

موعد أذان الفجر في طابا: 4:34ص

موعد أذان الفجر في رأس سدر: 4:42ص

موعد أذان الفجر في محافظة العريش

موعد أذان الفجر في العريش: 4:38

موعد أذان الفجر في دمنهور: 4:51ص

موعد أذان الفجر في إدفو: 4:43ص

موعد أذان الفجر في إسنا: 4:44ص

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