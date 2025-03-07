موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 7 رمضان 2025 في المحافظات
يحرص المسلمون على متابعة مواقيت الصلاة يوميًا، وخاصة موعد أذان الفجر، لما له من أهمية كبيرة في بدء يومهم بالعبادة والطاعة، وتختلف مواعيد الأذان من محافظة إلى أخرى وفقًا لحركة الشمس، لذا يرصد لكم موقع الموجز مواعيد أذان الفجر في مختلف المدن والمحافظات المصرية، لتسهيل معرفة الوقت المناسب لأداء الصلاة في موعدها المحدد.
موعد أذان الفجر في القاهرة: 4:48ص
موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 4:53ص
موعد أذان الفجر في طنطا: 4:49ص
موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:47ص
موعد أذان الفجر في الزقازيق
موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:47ص
موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:49ص
موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:47ص
موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف
موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:49ص
موعد أذان الفجر في المنيا: 4:51ص
موعد أذان الفجر في قنا: 4:43ص
موعد أذان الفجر في محافظة أسوان
موعد أذان الفجر في أسوان: 4:43ص
موعد أذان الفجر في مطروح: 5:03 ص
موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:39 ص
موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية
موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:44ص
موعد أذان الفجر في دمياط: 4:45ص
موعد أذان الفجر في السلوم: 5:12ص
موعد أذان الفجر في نويبع: 4:35 ص
موعد أذان الفجر في حلايب: 4:29 ص
موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ
موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:37ص
موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:50ص
موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ
موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 4:49ص
موعد أذان الفجر في الحامول: 4:48ص
موعد أذان الفجر في بلطيم: 4:48ص
موعد أذان الفجر في طابا: 4:34ص
موعد أذان الفجر في رأس سدر: 4:42ص
موعد أذان الفجر في محافظة العريش
موعد أذان الفجر في العريش: 4:38
موعد أذان الفجر في دمنهور: 4:51ص
موعد أذان الفجر في إدفو: 4:43ص
موعد أذان الفجر في إسنا: 4:44ص
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- موعد أذان الفجر في طنطا
- موعد أذان الفجر في الزقازيق
- موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف
- موعد أذان الفجر في المنيا
- موعد أذان الفجر في قنا
- موعد أذان الفجر في محافظة أسوان
- موعد أذان الفجر في سوهاج
- موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية
- موعد أذان الفجر في دمياط
- موعد أذان الفجر في نويبع
- موعد أذان الفجر في الغردقة
- موعد أذان الفجر في أسيوط
- موعد أذان الفجر في حلايب
- موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ
- موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ
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