موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 5 مارس في المحافظات
مع بزوغ فجر يوم الأربعاء 5مارس، يحرص موقع الموجز على تقديم لقراءه مواعيد أذان الفجر في القاهرة وباقي المحافظات بدقة، ليضمن لكم أداء الصلاة في وقتها المحدد، يأتي هذا التقرير مُفصلاً لأوقات الفجر في مختلف المدن والمناطق المصرية، مما يسهل عليكم التخطيط لبداية يومكم بعبادة وطمأنينة.
موعد أذان الفجر في القاهرة: 4:50ص
موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 4:55ص
موعد أذان الفجر في طنطا: 4:51 ص
موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:49ص
موعد أذان الفجر في الزقازيق
موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:49ص
موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:51ص
موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:49ص
موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف
موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:50ص
موعد أذان الفجر في المنيا: 4:53ص
موعد أذان الفجر في قنا: 4:45ص
موعد أذان الفجر في محافظة أسوان
موعد أذان الفجر في أسوان: 4:46ص
موعد أذان الفجر في مطروح: 5:06 ص
موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:41 ص
موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية
موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:46ص
موعد أذان الفجر في دمياط: 4:47ص
موعد أذان الفجر في السلوم: 5:14ص
موعد أذان الفجر في نويبع: 4:37 ص
موعد أذان الفجر في حلايب: 4:30 ص
موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ
موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:40ص
موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:52ص
موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ
موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 4:51ص
موعد أذان الفجر في الحامول: 4:50ص
موعد أذان الفجر في بلطيم: 4:50ص
موعد أذان الفجر في طابا: 4:36ص
موعد أذان الفجر في رأس سدر: 4:44ص
موعد أذان الفجر في محافظة العريش
موعد أذان الفجر في العريش: 4:41
موعد أذان الفجر في دمنهور: 4:53ص
موعد أذان الفجر في إدفو: 4:45ص
موعد أذان الفجر في إسنا: 4:46ص
اقرأ أيضاً:
صلاة التراويح.. عدد الركعات طريقة الأداء وأفضل وقت للصلاة
موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 3 مارس في القاهرة والمحافظات
- الفجر
- موعد أذان الفجر في الزقازيق
- موعد أذان الفجر في أسيوط
- موعد أذان الفجر في الأسكندرية
- موعد أذان الفجر في سوهاج
- موعد أذان الفجر في طنطا
- موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف
- موعد أذان الفجر في القاهرة
- موعد أذان الفجر في الفيوم
- موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ
- موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ
- موعد أذان الفجر في حلايب
- موعد أذان الفجر في السلوم
- موعد أذان الفجر في محافظة العريش
- موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية
- موعد أذان الفجر في الغردقة
- موعد أذان الفجر في محافظة أسوان
- جريدة الموجز
- موقع الموجز
- موعد أذان الفجر في قنا