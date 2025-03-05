موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 5 مارس في المحافظات

مع بزوغ فجر يوم الأربعاء 5مارس، يحرص موقع الموجز على تقديم لقراءه مواعيد أذان الفجر في القاهرة وباقي المحافظات بدقة، ليضمن لكم أداء الصلاة في وقتها المحدد، يأتي هذا التقرير مُفصلاً لأوقات الفجر في مختلف المدن والمناطق المصرية، مما يسهل عليكم التخطيط لبداية يومكم بعبادة وطمأنينة.

مواقيت الصلاة





موعد أذان الفجر في القاهرة: 4:50ص

موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 4:55ص

موعد أذان الفجر في طنطا: 4:51 ص

موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:49ص

موعد أذان الفجر في الزقازيق



موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:49ص

موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:51ص

موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:49ص

موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف

موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:50ص

موعد أذان الفجر في المنيا: 4:53ص

موعد أذان الفجر في قنا: 4:45ص

موعد أذان الفجر في محافظة أسوان



موعد أذان الفجر في أسوان: 4:46ص

موعد أذان الفجر في مطروح: 5:06 ص

موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:41 ص

موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:46ص

موعد أذان الفجر في دمياط: 4:47ص

موعد أذان الفجر في السلوم: 5:14ص

موعد أذان الفجر في نويبع: 4:37 ص

موعد أذان الفجر في حلايب: 4:30 ص

مواقيت الصلاة

موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ

موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:40ص

موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:52ص

موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 4:51ص

موعد أذان الفجر في الحامول: 4:50ص

موعد أذان الفجر في بلطيم: 4:50ص

موعد أذان الفجر في طابا: 4:36ص

موعد أذان الفجر في رأس سدر: 4:44ص



موعد أذان الفجر في محافظة العريش

موعد أذان الفجر في العريش: 4:41

موعد أذان الفجر في دمنهور: 4:53ص

موعد أذان الفجر في إدفو: 4:45ص

موعد أذان الفجر في إسنا: 4:46ص

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موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 3 مارس في القاهرة والمحافظات

