موعد صلاة الفجر الخميس 5 رمضان 2025 بجميع محافظات الجمهورية

يبحث المسلمون عن موعد صلاة الفجر، للإمساك عن الطعام وبداية صيام سادس أيام رمضان اليوم الخميس الموافق 6 مارس 2025.

موعد صلاة الفجر الخميس 6 رمضان

يعتبر تحديد مواقيت الصلاة، وخاصة موعد صلاة الفجر ، أمرًا ذا أهمية كبيرة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث يساعدهم على أداء عباداتهم في أوقاتها الصحيحة ويعرض الموجز موعد صلاة الفجر الخميس 5 مارس 2025 فى جميع محافظات الجمهورية.

أذان الفجر فى شهر رمضان يُعلن عن بداية الصيام

يُعتبر أذان الفجر من أهم الأوقات التي ينتظرها المسلمون خلال شهر رمضان، حيث يُعلن عن انتهاء الإفطار وبداية ساعات الصوم ، ويحرص العديد من المسلمين على تناول وجبة السحور، اقتداءً بالسنة النبوية، قبل أداء أذان الفجر.

من الجدير بالذكر أن هناك بعض الاختلافات الطفيفة في مواقيت الصلاة بين المصادر المختلفة.

موعد صلاة الفجر الخميس 6 رمضان

صلاة الفجر الخميس 6 رمضان فى جميع محافظات الجمهورية

موعد صلاة الفجر بالقـاهـرة 6 رمضان 1446 4:49

موعد الفجر بالأسكندرية 6 رمضان

4:54 ص

موعد الفجر بطنطا 6 رمضـان 4:50 ص

موعد الفجر بالمنصورة 6 رمضان 4:48 ص

موعد الفجر بالزقازيق 6 رمضان 1446 4:48

موعد الفجر بأسيوط 6 رمضان 4:50 ص

موعد الفجر بسوهاج 6 رمضان 4:48 ص

بنى سويف 6 رمضان 4:50

موعد الفجر بالمنيا 6 رمضان 4:52 ص

موعد الفجر بقنا 6 رمضان 4:44 ص

موعد الفجربأسوان 6 رمضان 4:44 ص

موعد الفجر بمطروح 6 رمضان 5:4 ص

الغردقـة 6 رمضان 4:40 ص

موعد الفجر بالخارجة 6 رمضان 4:54 ص

موعد الفجر بالإسماعيلية 6 رمضان 4:45 ص

موعد الفجر بدمياط 6 رمضان 4:46 ص

موعد الفجر بالسلوم 6 رمضان 5:13 ص

موعد الفجر نويبع 6 رمضان 4:36 ص

موعد الفجر الفيوم 6 رمضان 4:51 ص

موعد الفجر بأكتوبر 6 رمضان 1446 4:50 ص

موعد الفجر بكفر الشيخ 6 رمضان 4:50 ص.

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