ما هو دعاء الصائم عند السحور؟.. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا

ما هو دعاء الصائم عند السحور؟، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين كان يردده عند السحور، كما كان يفعل صلوات الله عليه عند الإفطار أو بعده، هذا السؤال يتردد كثيرًا حيث شهد محرك جوجل بحثًا متزايدًا عن دعاء السحور.

ما هو دعاء الصائم عند السحور؟، ويوضح الموجز في التقرير التالي هل هناك دعاء مخصص عند السحور أم لا، وذلك وفقًا لما أوضحه أهل العلم في هذه المسألة.

ما هو دعاء الصائم عند السحور؟، وبحسب ما ذكره العلماء فإنه لم يرد دعاء خاص يقال عند السحور، ولكن المشروع هو أن يسمي المسلم الله في أوله، ويحمده إذا فرغ من الطعام، كما يفعل ذلك عند كل طعام.

السحور

ولكن وبوجه عام لأن أغلب المسلمين يتناولوا وجبة السحور في الثلث الأخير من الليل يعتبر وقت السحور من الأوقات الطيبة المباركة والتي يرجى فيها استجابة الدعاء بأمر الله، لذا نعرض عليكم مجموعة من الأدعية المباركة التي يمكن ترديدها وقت السحور في هذه الساعات المباركة التي تكون فيها أبواب السماء مفتوحة.

فضل الثلث الأخير من الليل

حديث فضل الثلث الأخير من الليل، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ.

- رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، رب اغفر لي ولولادي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

- رَبَّنَالَا تُزِغۡ قُلُوبَنَا بَعۡدَ إِذۡ هَدَيۡتَنَا وَهَبۡ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةًۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡوَهَّابُرَبَّنَآإِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوۡمٖ لَّا رَيۡبَ فِيهِۚ إِنَّٱللَّهَلَا يُخۡلِفُ ٱلۡمِيعَادَ.

- رَبَّنَآأَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرٗا وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَنَا وَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ.

- اللّهم إنّي أعوذ بك من الهمِّ والحَزَن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدَّيْن وغلبة الرجال."

- يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طَرْفة عيْن."



- "اللّهم إني عبدُك وابن عبدِك وابن أمتِك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمُك، عدلٌ فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علّمت به أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همّي.

- "اللّهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طَرْفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت"



- "اللّهم إنّي أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النّار، وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللّهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللّهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمعزم.

- اللّهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أنّ لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.

أدعية مباركة يمكن ترديدها وقت السحور

- اللّهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلّط علينا من لا يرحمنا."

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