موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، يعتبر وقت أذان الفجر ووقت الإمساك عن الطعام من المواقيت المهمة خلال شهر رمضان الكريم، وذلك لكونها يحددان متى يمسك المسلم عن طعامه ليصح صومه.

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، ويبحث الكثير من المسلمين عن هذه المواعيد لضبط يومهم وحتى يؤدون فرض الله "الصيام"، على أكمل وجه، ويستعرض الموجز موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك لشهر رمضان من يوم 7 رمضان وحتى آخر الشهر.

موعد الفجر والإمساك في رمضان

ويكون موعد أذان الفجر والإمساك على النحو التالي:

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، اليوم السابع من رمضان 7 مارس: أذان الفجر: 4:48 صباحًا - الإمساك: 4:28 صباحًا.

اليوم الثامن من رمضان 8 مارس : أذان الفجر: 4:47 صباحًا - الإمساك: 4:27 صباحًا.

اليوم التاسع من رمضان 9 مارس: أذان الفجر: 4:45 صباحًا - الإمساك: 4:25 صباحًا.

اليوم العاشر من رمضان 10 مارس: أذان الفجر: 4:44 صباحًا - الإمساك: 4:24 صباحًا.

اليوم الحادي عشر من رمضان (11 مارس أذان الفجر: 4:43 صباحًا - الإمساك: 4:23 صباحًا.

اليوم الثاني عشر من رمضان 12 مارس أذان الفجر: 4:42 صباحًا - الإمساك: 4:22 صباحًا.

اليوم الثالث عشر من رمضان 13 مارس أذان الفجر: 4:41 صباحًا - الإمساك: 4:21 صباحًا.

اليوم الرابع عشر من رمضان 14 مارس أذان الفجر: 4:39 صباحًا - الإمساك: 4:19 صباحًا

- اليوم الخامس عشر من رمضان 15 مارس أذان الفجر: 4:38 صباحًا - الإمساك: 4:18 صباحًا.

موعد الإمساك والفجر في رمضان

اليوم السادس عشر من رمضان 16 مارس أذان الفجر: 4:37 صباحًا - الإمساك: 4:17 صباحًا.

اليوم السابع عشر من رمضان 17 مارس أذان الفجر: 4:36 صباحًا - الإمساك: 4:16 صباحًا

اليوم الثامن عشر من رمضان (18 مارس أذان الفجر: 4:34 صباحًا - الإمساك: 4:14 صباحًا.

اليوم التاسع عشر من رمضان (19 مارس أذان الفجر: 4:33 صباحًا - الإمساك: 4:13 صباحًا

اليوم العشرون من رمضان (20 مارس أذان الفجر: 4:32 صباحًا - الإمساك: 4:12 صباحًا.

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