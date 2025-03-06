كم رمضان اليوم؟.. وعدد الأيام المتبقية على انتهاء الشهر المبارك

النهاردة كم رمضان.. يترقب المسلمون حول العالم الأيام المباركة لشهر رمضان الكريم، حيث يحرص الكثيرون على معرفة تاريخ اليوم الهجري وعدد الأيام المتبقية حتى انتهاء الشهر الفضيل.

يستعرض الموجز لكم كم يوافق اليوم في شهر رمضان 1446 هجريًا، وكم تبقى على نهاية الشهر، بالإضافة إلى موعد أذان المغرب وأفضل الأدعية المستحبة وقت الإفطار.

النهاردة كام رمضان.. اليوم يوافق 6 رمضان 1446 هجريًا

وفقًا للتقويم الهجري، فإن اليوم الخميس 6 مارس 2025 ميلاديًا يوافق 6 رمضان 1446 هجريًا، ومع حلول الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، يستمر المسلمون في أداء العبادات من صيام وقيام ودعاء، متطلعين إلى اغتنام كل لحظة في هذا الشهر المبارك.

كم يومًا متبقيًا على انتهاء رمضان؟

يبلغ عدد أيام شهر رمضان 29 أو 30 يومًا حسب رؤية الهلال، وبذلك يكون متبقيًا على انتهاء شهر رمضان لهذا العام 24 يومًا، في حال اكتماله لـ 30 يومًا، حيث من المتوقع أن ينتهي رمضان يوم الأحد 30 مارس 2025، ليبدأ بعدها عيد الفطر المبارك يوم الإثنين 31 مارس 2025، وفقًا للحسابات الفلكية.

موعد أذان المغرب اليوم

يعد موعد أذان المغرب من الأمور التي يحرص المسلمون على معرفتها يوميًا، حيث يرتبط وقت الغروب بموعد الإفطار للصائمين، ووفقًا للهيئة العامة للمساحة، فإن موعد أذان المغرب اليوم الخميس 6 مارس 2025 في محافظة المنيا سيكون في تمام الساعة 6:00 مساءً، ويختلف الموعد من محافظة لأخرى بفارق دقائق بسيطة، لذلك ينصح بالرجوع إلى مواقيت الصلاة الخاصة بكل مدينة.

أفضل دعاء وقت الإفطار

يستحب للصائم عند الإفطار أن يدعو الله بأدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن للصائم دعوة لا تُرد عند فطره. ومن الأدعية المستحب قولها:

"اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".

"اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي".

"اللهم اجعل صيامي مقبولًا، وذنبي مغفورًا، ودعائي مستجابًا".



أهمية الدعاء وقت الإفطار

يعتبر وقت الإفطار من الأوقات التي يُستجاب فيها الدعاء، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "للصائم عند فطره دعوة لا ترد"، لذلك يُنصح بالإكثار من الدعاء في هذه اللحظات المباركة، سواء بطلب المغفرة أو الرزق أو أي أمر يتمنى الإنسان تحقيقه في دنياه وآخرته.

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