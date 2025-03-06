تعرف على مواعيد عمل البريد المصري في رمضان 2025.. اعرف معادك

مواعيد عمل البريد المصري.. أعلنت الهيئة القومية للبريد عن تعديل مواعيد عمل البريد المصري في رمضان بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان 2025، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين في الشهر الفضيل.

وتشمل هذه التعديلات توسيع ساعات العمل في بعض الفروع لضمان تقديم الخدمات بشكل أكثر مرونة وراحة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية مواعيد عمل البريد المصري في رمضان 2025.

مواعيد عمل البريد المصري في رمضان

أوضحت الهيئة أن مواعيد العمل في المكاتب الرئيسية ستتم على فترتين خلال رمضان:

الفترة الصباحية: من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا.

الفترة المسائية: تعمل المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية، بالإضافة إلى سيارات البريد المتنقلة، حتى الساعة 4 عصرًا.



مكاتب البريد المصري التي تعمل فترة مسائية

حرصًا على تلبية احتياجات المواطنين بعد فترة الإفطار، قررت الهيئة تشغيل 100 مكتب بريد في مختلف المحافظات لتمديد ساعات العمل المسائية. حيث ستكون مواعيد العمل في هذه المكاتب من الساعة 8 مساءً وحتى 11 مساءً.

وفي إطار توفير خدمات بريدية متميزة طوال أيام الأسبوع، أعلنت الهيئة عن تشغيل بعض مكاتب البريد والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وتكون مواعيد العمل في هذه الأيام من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا.

البريد المصري

خدمة البريد في مناطق التوزيع الرئيسية

كما ستعمل مناطق التوزيع الرئيسية على مستوى الجمهورية بفترة عمل ليلية، حيث تبدأ مواعيد البريد فيها من الساعة 8 صباحًا وتستمر حتى منتصف الليل، مما يتيح تقديم خدمات الشحن السريع وتوصيل الطرود بأقصى سرعة ممكنة.

وأكدت الهيئة القومية للبريد أنها أنشأت غرفة متابعة وتحكم رئيسية لمتابعة سير العمل في جميع المكاتب البريدية خلال رمضان، لضمان توفير الخدمات بالكفاءة المطلوبة، والاستعداد التام لتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين في أداء مهامهم.

الخدمات المتاحة عبر مكاتب البريد المصري

تواصل مكاتب البريد تقديم كافة الخدمات المعتادة في رمضان، والتي تشمل:

إرسال واستقبال الطرود البريدية.

خدمات التحويلات المالية.

صرف المعاشات.

سداد الفواتير المختلفة.



مواعيد العمل في مكاتب البريد خلال رمضان 2025

الفترة الصباحية: من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

الفترة المسائية: حتى الساعة 4 عصرًا.

مكاتب العمل المسائية: من الساعة 8 مساءً حتى 11 مساءً.

العمل يومي الجمعة والسبت: من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا.

مناطق التوزيع الرئيسية: من الساعة 8 صباحًا حتى منتصف الليل.

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