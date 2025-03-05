مواعيد عمل مكاتب البريد في رمضان.. قبل وبعد الإفطار

يبحث عدد كبير من المصريين عن مواعيد عمل مكاتب البريد في رمضان ويتزامن ذلك مع بداية صرف معاشات شهر مارس 2025.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن مواعيد عمل مكاتب البريد في رمضان علي مستوي الجمهورية، وذلك بعد تعديلها من قبل الهيئة القومية للبريد.

مواعيد عمل مكاتب البريد في رمضان

ومن جانبها، أعلنت الهيئة القومية للبريد تعديل مواعيد عمل مكاتب البريد خلال شهر رمضان قبل وبعد الإفطار، والذي يصل عددها لأكثر من 4600 مكتب وكذلك الأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة.

مكاتب البريد

كما قررت الهيئة القومية للبريد تعديل مواعيد عمل مكاتب البريد خلال شهر رمضان وذلك لبعض المكاتب العاملة يومي الجمعة والسبت إلى جانب المكاتب الرئيسية لفترات ليلية.

مواعيد عمل مكاتب البريد قبل الإفطار

مكاتب البريد: تبدأ من 9 صباحا إلى 2 ظهرا.

المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة بجميع المحافظات: تعمل فترة مسائية حتى الساعة الرابعة عصرًا.

مواعيد عمل مكاتب البريد بعد الإفطار

مكاتب البريد: من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 11 ليلًا.

كما قررت الهيئة القومية للبريد تشغيل 100 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية فترة ليلية خلال شهر رمضان.

مواعيد عمل مكاتب البريد يوم الجمعة

كما قررت الهيئة القومية البريد تشغيل الأكشاك البريدية وبعض مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية يوم الجمعة من كل أسبوع تبدأ مواعيد العمل بها من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا.

الفترات الليلية لـ مكاتب البريد

كما قررت الهيئة القومية البريد تشغيل مناطق التوزيع الرئيسية على مستوى الجمهورية فترة عمل ليلية: من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 ليلًا.

وأكدت الهيئة القومية للبريد أن هذه الخطوات تأتي في إطار سعيها المستمر لتقديم خدمات متميزة ومرنة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، متمنية للجميع شهراً مباركاً ومليئاً بالخير.

مكاتب البريد

الخدمات التي تقدمها مكاتب البريد

الجدير بالذكر أن مكاتب البريد تقدم مجموعة من الخدمات الحكومية التي تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين وتوفير الوقت والجهد من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتشمل هذه الخدمات استخراج الوثائق الرسمية، سداد مخالفات المرور، ودفع مستحقات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى صرف الإعانات والمعاشات.

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