مواعيد عمل البريد المصري في رمضان 2025.. الحق مشوارك

مواعيد البريد المصري في رمضان 2025.. أعلنت الهيئة القومية للبريد المصري عن تعديل مواعيد العمل في رمضان 2025 بجميع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة، وذلك بهدف تسهيل الحصول على الخدمات للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

ويشمل التعديل تمديد ساعات العمل لبعض المكاتب لتلبية احتياجات المواطنين في هذا الشهر الفضيل، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية مواعيد عمل البريد المصري في رمضان 2025.



مواعيد العمل الجديدة في مكاتب البريد المصري في رمضان

ومن جانبها، قالت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات لتيسير تقديم خدمات البريد للمواطنين خلال شهر رمضان 2025.

كما اوضح أنه تم تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، والتي يصل عددها إلى أكثر من 4600 مكتب، ومن المقرر أن تبدأ ساعات العمل الصباحية في المكاتب من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا. كما سيتم تخصيص فترة مسائية في جميع المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة، والتي ستستمر حتى الساعة 4 عصرًا.

البريد المصري

تشغيل مكاتب بريدية في رمضان 2025

وفي خطوة إضافية لتسهيل الحصول على الخدمات، سيتم تشغيل 100 مكتب بريد في مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة المسائية من الساعة 8 مساءً حتى 11 ليلًا، أكدت الأستاذة داليا الباز أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة راحة المواطنين وتيسير الوصول إلى الخدمات البريدية في الأوقات التي تناسبهم، كما سيتم تشغيل الأكشاك البريدية وبعض مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة يوم الجمعة من كل أسبوع، على أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا، لتلبية احتياجات المواطنين في عطلة نهاية الأسبوع.

خدمات التوصيل السريع على مدار الساعة في رمضان 2025

تم أيضًا تعديل مواعيد العمل في مناطق التوزيع الرئيسية لتعمل بنظام الفترات الليلية، حيث ستبدأ مواعيد العمل من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 ليلًا، هذا التعديل يأتي في إطار توفير أفضل خدمات الشحن السريع وتوصيل الطرود بأقصى سرعة ممكنة خلال الشهر الكريم، من جانب آخر، أكدت الهيئة أن غرفة المتابعة والتحكم الرئيسية ستقوم بمتابعة انتظام العمل في جميع المنافذ البريدية خلال شهر رمضان، لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين في مختلف الأماكن.

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