حكم نسيان التشهد الأوسط في الصلاة.. هل يبطل الصلاة أم لا؟

حكم نسيان التشهد الأوسط.. يعد التشهد الأوسط من الأركان المهمة في الصلاة، حيث يتوجب على المسلم أن يؤديه في المواضع المحددة أثناء الصلاة، ولكن قد يقع بعض الأشخاص في نسيان التشهد الأوسط أثناء أداء الصلاة، في هذا السياق، يتساءل الكثيرون عن حكم نسيان التشهد الأوسط، وهل يؤثر ذلك على صحة الصلاة ويؤدي إلى بطلانها؟.

في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي حكم نسيان التشهد الأوسط في الصلاة وفقاً لما ورد عن العلماء وآراء الفقهاء.

حكم نسيان التشهد الأوسط

حكم نسيان التشهد الأوسط في الصلاة

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم نسيان التشهد الأوسط في الصلاة، قائلاً: "إذا نسى الشخص التشهد الأوسط، فإن صلاته تكون صحيحة بشرط أن يكون قد نسيه عن غير عمد، ولم يتذكره في وقت مناسب".

هل نسيان التشهد الأوسط في الصلاة يبطلها؟

وأضاف عويضة حول حكم نسيان التشهد الأوسط، أن التشهد الأوسط ليس من أركان الصلاة الأساسية، فإذا نسيه الإنسان، يجب عليه أن يسجد سجدتين للسهو في حالة تذكره أثناء الصلاة، أما إذا تذكره بعد الخروج من الصلاة ولم يسجد للسهو، فصلاة الشخص تبقى صحيحة ولا يلزم عليه إعادة الصلاة.

حكم نسيان التشهد الأوسط

هل نسيان التشهد الأوسط في الصلاة يفسدها؟

نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين عام الفتوى، رده على سؤال ورد إليه حول حكم نسيان التشهد الأوسط.

وأوضح الدكتور عاشور في بيانه أن هناك اختلافًا بين الفقهاء بشأن حكم التشهد الأوسط، ولكنه أكد في فتواه أن المختار هو أنه سنة وليست ركنًا أساسيًا، وبالتالي، من نسي التشهد الأوسط فإن صلاته تكون صحيحة، ويستحب له أن يسجد سجدتين للسهو قبل السلام، وأضاف أنه إذا نسي الشخص سجدتي السهو وخرج من الصلاة، فلا حرج عليه ولا يلزمه السجود بعد ذلك، حيث أن المسألة فيها سعة حسب رأي الفقهاء، ولا ينبغي الجدال في ذلك.

حكم نسيان التشهد الأوسط

التشهد الأوسط

التشهد الأول، الذي يعد جزءًا من الصلاة، هو ما علّمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كما ورد في الحديث الصحيح: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ»، رواه مسلم. وفي رواية أخرى: «التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، رواه أحمد.

حكم نسيان التشهد الأوسط

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