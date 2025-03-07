فضل الصلاة على النبى يوم الجمعة 7 رمضان 2025

يزداد فضل الصلاة على النبى يوم الجمعة ويكثُر الأجر بالصلاة النبى، في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وهذا ما جاء به الحديث ، وتعود هذه الفضيلة المخصـوصة للصلاة عليه في يوم الجمعة إلى فضل هذا اليوم العظيم الذي هو أفضل الأيام عند المسلمين كما مر في بداية الحديث.

وقد جاء في أحاديث كثيرة بيانفضل الصلاة على النبى يوم الجمعة؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وسلـم: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أُخرج منها.

فضل الصلاة على النبى يوم الجمعة

ويعرض الموجزعبر التقرير التالي فضل الصلاة على النبى يوم الجمعة.

ومن فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة الآتي:

أولًا: يؤجر المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلّم- بعشر حسنات.

ثانيًا:يرفع المصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات.

ثالثًا:يغفر للمصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر سيئات.

رابعًا:سبب في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة.

خامسًا:يكفي الله العبد المصلي على رسول الله ما أهمّه.

سادسًا:تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-.

سابعًا:الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى.

ثامنا ـ سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.

تاسعاً ـ تنقذ المسلم من صفة البخل.

عاشراً ـ سبب من أسباب طرح البركة.

فضل الصلاة على النبى يوم الجمعة

ويتخلص فضل الصلاة على النبى يوم الجمعة في الآتي أيضًا:

الحادى عشر ـ سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة.

الثاني عشر:التقرّب إلى الله تعالى.

الثالث عشر:نيل المراد في الدنيا والآخرة.

الرابع عشر:سبب في فتح أبواب الرحمة.

الخامس عشر:دليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-.

السادس عشر:سببٌ لدفع الفقر.

السابع عشر:تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي- صلى الله عليه وسلّم-.

الثامن عشر: سببٌ لإحياء قلب المسلم.

التاسع عشر:التقرّب من الرسول - صلى الله عليه وسلم- منزلةً.

يوم الجمعة سيد الايام

يوم الجمعة هو سيد الأيام وأعظمها عند الله، وقد تميز بخصال وخلال ليست في غيره، ومن خصاله أن يوم الجمعة من أعظم الأيام عند الله تعالى .

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