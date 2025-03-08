موعد اذان الفجر اليوم السبت 8 مارس في كل محافظات مصر

موعد اذان الفجر اليوم، يعتبر من المواقيت المهمة وخاصة في شهر رمضان، حيث أنه وبمجرد أن يقول المؤذن الله أكبر، إذ يصبح على المسلمين بالكف عن الطعام والشراب وكل مفطر.

موعد اذان الفجر اليوم، ويستعرض الموجز في التقرير التالي موعد اذان الفجر في محافظات مصر، وذلك على النحو التالي ذكره.

موعد اذان الفجر اليوم

موعد اذان الفجر اليوم يأتي كالتالي:

موعد أذان الفجر في القاهرة: 4:47 ص

موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 4:51 ص

موعد أذان الفجر في طنطا: 4:47 ص

موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:46 ص

موعد اذان الفجر اليوم في الزقازيق

موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:45 ص

موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:48 ص

موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:46 ص

موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:48 ص

موعد أذان الفجر في المنيا: 4:50 ص

موعد أذان الفجر في قنا: 4:42 ص

موعد اذان الفجر اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر في أسوان: 4:42 ص

موعد أذان الفجر في مطروح: 5:02 ص

موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:38 ص

موعد اذان الفجر اليوم في الإسماعيلية: 4:43 ص

موعد أذان الفجر في دمياط: 4:44 ص

موعد أذان الفجر في السلوم: 5:10 ص

موعد أذان الفجر في نويبع: 4:34 ص

موعد أذان الفجر في حلايب: 4:28 ص

موعد اذان الفجر اليوم

موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:36 ص

موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:49 ص

موعد اذان الفجر اليوم في محافظة كفر الشيخ



موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 4:48 ص

موعد أذان الفجر في الحامول: 4:47 ص

موعد أذان الفجر في بلطيم: 4:47 ص

موعد أذان الفجر في طابا: 4:33 ص

موعد أذان الفجر في رأس سدر: 4:41 ص

موعد اذان الفجر اليوم في محافظة العريش

موعد أذان الفجر في العريش: 4:37 ص

موعد أذان الفجر في دمنهور: 4:50 ص

موعد أذان الفجر في إدفو: 4:42 ص

موعد أذان الفجر في إسنا: 4:43 ص

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