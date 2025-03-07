موعد الشروق اليوم الجمعة 7 رمضان 2025.. بداية يوم جديد للصائمين

في شهر رمضان 2025 المبارك، يحرص المسلمون على معرفة موعد الشروق اليوم الجمعة 7 رمضان 2025، وذلك لتحديد بداية اليوم بالإضافة إلى تحديد مواقيت الصلاة وأيضًا الأنشطة اليومية المختلفة.

موعد الشروق اليوم 7 رمضان 2025

وخلال التالي، يقدم الموجز، موعد الشروق اليوم الجمعة الموافق 7 مارس 2025 في المحافظات وفقًا لـ

موعد الشروق اليوم 7 رمضان

موعد الشروق اليوم الجمعة 7 رمضان 2025 في القاهرة: 6:14 صباحًا

موعد الشروق اليوم الجمعة 7 رمضان 2025 في الإسكندرية: 6:12 صباحًا

موعد الشروق اليوم الجمعة 7 رمضان 2025 في طنطا: 6:15 صباحًا

موعد الشروق اليوم الجمعة 7 رمضان 2025 في المنصورة: 6:13 صباحًا

موعد الشروق اليوم الجمعة 7 رمضان 2025 في الزقازيق: 6:13 صباحًا

موعد الشروق اليوم الجمعة 7 رمضان 2025 في بنها: 6:14 صباحًا

موعد الشروق اليوم الجمعة 7 رمضان 2025 في بني سويف: 6:17 صباحًا

موعد الشروق اليوم الجمعة 7 رمضان 2025 في المنيا: 6:19 صباحًا

موعد الشروق اليوم الجمعة 7 رمضان 2025 في أسوان: 6:22 صباحًا

موعد الشروق اليوم الجمعة 7 رمضان 2025 في مطروح: 6:31 صباحًا

موعد الشروق اليوم الجمعة 7 رمضان 2025 في الغردقة: 6:10 صباحًا

موعد الشروق اليوم 7 رمضان

موعد الشروق اليوم 7 رمضان في الإسماعيلية: 6:14 صباحًا

موعد الشروق اليوم 7 رمضان في بورسعيد: 6:13 صباحًا

موعد الشروق اليوم 7 رمضان في السويس: 6:13 صباحًا

موعد الشروق اليوم 7 رمضان في سانت كاترين: 6:09 صباحًا

موعد الشروق اليوم 7 رمضان في كفر الشيخ: 6:16 صباحًا

موعد الشروق اليوم 7 رمضان في دمياط: 6:13 صباحًا

موعد الشروق اليوم 7 رمضان في العريش: 6:08 صباحًا

موعد الشروق اليوم 7 رمضان

موعد الشروق اليوم 7 رمضان في الوادي الجديد: 6:25 صباحًا

موعد الشروق اليوم 7 رمضان في مرسى مطروح: 6:31 صباحًا

موعد الشروق اليوم 7 رمضان في الفيوم: 6:16 صباحًا

موعد الشروق اليوم 7 رمضان في حلايب: 5:58 صباحًا

موعد الشروق اليوم 7 رمضان

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