موعد صلاة الجمعة ومواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر

موعد صلاة الجمعة.. من أهم الشعائر الدينية التي يجتمع فيها المسلمون في المساجد لأداء خطبة الجمعة والصلاة جماعةً، فهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل، ولها فضل عظيم في الإسلام وإليكم التفاصيل.

ويختلف موعد صلاة الجمعة من منطقة لأخرى حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، ويتم تحديده وفقًا للتقويم الهجري والمواقيت الفلكية المعتمدة.

موعد صلاة الجمعة

ويبدأ وقت صلاة الجمعة عند زوال الشمس، أي بعد أذان الظهر مباشرة، حيث يتوافد المسلمون إلى المساجد للاستماع إلى الخطبة التي تسبق الصلاة، والتي تتناول قضايا تعزز الإيمان وترشد المسلمين إلى القيم الإسلامية الصحيحة.

ويعتبر موعد صلاة الجمعة فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية والتقارب بين أفراد المجتمع، حيث يجتمع المسلمون على طاعة الله في أجواء روحانية مميزة، وبحسب الحسابات الفلكية، تعلن الجهات المختصة مواقيت صلاة الجمعة والأذان بدقة لضمان التزام المصلين بالوقت الشرعي.

وتدعو الجهات المختصة المسلمين إلى الحرص على أداء الصلاة في المساجد بوقتها المحدد، والاستعداد لها بالوضوء والطهارة، لما لها من فضل عظيم في الإسلام، حيث قال النبي ﷺ: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها".

الموجز يتناول خلال الآتي موعد صلاة الجمعة اليوم في مختلف المدن والمحافظات، وفقًا للتوقيت المحلي، لتسهيل معرفة موعدها بدقة، حتى يتمكن المسلمون من الاستعداد لأدائها في وقتها المحدد.

مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات

وتأتي مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات على النحو التالي:

موعد صلاة الجمعة

موعد صلاة الجمعة اليوم ومواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الظهر 12:07 م

موعد صلاة العصر 27: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:58 م

موعد صلاة العشاء 7:15 م

موعد صلاة الجمعة اليوم ومواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الظهر: 12:11 م

موعد أذان ‎العصر: 3:32 م

موعد أذان المغرب: 6:03 م

‎موعد أذان العشاء: 7:21 م

موعد صلاة الجمعة اليوم ومواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الظهر 12:01 م

موعد صلاة العصر 23: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:55 م

موعد صلاة العشاء 7:08 م

موعد صلاة الجمعة اليوم ومواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

‎موعد أذان الظهر: 12:22 م

موعد أذان ‎العصر: 3:43 م

‎موعد أذان المغرب: 6:14 م

موعد أذان ‎العشاء: 7:32 م

موعد صلاة الجمعة اليوم ومواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

موعد أذان الظهر 11:56 ص

موعد أذان العصر3:18 م

موعد أذان المغرب 5:49 م

موعد أذان العشاء 7:04 م

موعد صلاة الجمعة اليوم ومواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

موعد أذان الظهر 11:54 ص

موعد أذان العصر 3:16 م

موعد أذان المغرب 5:47 م

موعد أذان العشاء 7:02 م

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