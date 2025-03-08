موعد الشروق اليوم 8 رمضان 1446.. ما هو آخر موعد لصلاة الضحى

موعد الشروق اليوم، يحرص الكثير من المسلمين على معرفة مواقيت الصلاة وموعد شروق الشمس، وخاصة في شهر رمضان الكريم، وذلك حتى لا يفوتوا فرصة أداء صلاة الضحى، تلك السنة المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

موعد الشروق اليوم، ويستعرض الموجز في السطور التالية موعد الشروق اليوم 8 رمضان - 8 مارس 2025 في محافظات مصر.

شروق الشمس

موعد شروق الشمس اليوم السبت

موعد الشروق اليوم، - موعد الشروق اليوم الجمعة 8 رمضان 2025 في القاهرة: 6:13 صباحًا

- موعد الشروق اليوم الجمعة 8 رمضان 2025 في الإسكندرية: 6:19 صباحًا

- موعد الشروق اليوم الجمعة 8 رمضان 2025 في طنطا: 6:14 صباحًا

- موعد الشروق اليوم الجمعة 8 رمضان 2025 في المنصورة: 6:13 صباحًا

- موعد الشروق اليوم الجمعة 8 رمضان 2025 في الزقازيق: 6:12 صباحًا

- موعد الشروق اليوم الجمعة 8 رمضان 2025 في بني سويف: 6:13 صباحًا

- موعد الشروق اليوم الجمعة 8 رمضان 2025 في المنيا: 6:14 صباحًا

- موعد الشروق اليوم الجمعة 8 رمضان 2025 في أسوان: 6:4 صباحًا

- موعد الشروق اليوم الجمعة 8 رمضان 2025 في مطروح: 6:30 صباحًا

- موعد الشروق اليوم الجمعة 8 رمضان 2025 في الغردقة: 6:1 صباحًا

- موعد الشروق اليوم 8 رمضان في الإسماعيلية: 6:9 صباحًا

- موعد الشروق اليوم 8 رمضان في سانت كاترين: 6:02 صباحًا

موعد الثلث الأخير من الليل

موعد الثلث الأخير من الليل هو من المواقيت المباركة الطيبة والتي يرجى فيها استجابة الدعاء، ويبدأ الثلث الأخير من الليل عند تقسيمه 3 أجزاء، فمثلًا لو المغرب يحين الساعة 6 مساءًا والفجر يؤذن 5 فإن الثلث الأخير يبدأ الساعة 2 بعد منتصف الليل.

موعد صلاة الضحى

وصلاة الضحى تحين بعد شروق الشمس بحوالي 20 دقيقة ويمتد وقتها حتى قبل صلاة الظهر، وهي من الصلوات التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين فضلها في الكثير من الأحاديث.

اقرأ أيضًا:

موعد الشروق اليوم الخميس 6-3-2025.. متى يكون آخر وقت لصلاة الفجر؟

موعد الشروق اليوم الإثنين 3-3-2025 في جميع محافظات مصر