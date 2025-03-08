عدد ساعات الصيام في اليوم الثامن من رمضان 2025.. هنصوم كام ساعة؟

عدد ساعات الصيام 2025.. مع حلول اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك 2025، يحرص المسلمون على معرفة عدد ساعات الصيام اليوم الثامن من رمضان 2025، خاصة مع اختلاف التوقيت من يوم لآخر.

ويعد الصيام من أهم العبادات في هذا الشهر الكريم، حيث يمتد من وقت الإمساك حتى أذان المغرب، وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي عدد ساعات الصيام اليوم الثامن من رمضان 2025، بالإضافة إلى مواعيد الصلوات وأذان المغرب لهذا اليوم.

عدد ساعات الصيام في ثامن يوم رمضان 2025

موعد اذان المغرب اليوم المغرب

يترقب المسلمون موعد أذان المغرب في ثامن يوم من رمضان 2025، حيث يحين وقت الإفطار اليوم في تمام الساعة 5:59 مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي. ويحرص الكثيرون على متابعة توقيت الأذان بدقة، خاصة مع اقتراب لحظات الإفطار التي تعد من أجمل أوقات اليوم في الشهر الكريم، حيث يجتمع الأهل والأحباب على مائدة الإفطار بعد يوم من الصيام والعبادة.

عدد ساعات الصيام اليوم

أما عن عدد ساعات الصيام في ثامن يوم رمضان 2025، فيصوم المسلمون لمدة 13 ساعة و32 دقيقة، حيث يبدأ وقت السحور في الساعة 2:27 صباحًا، ويحين موعد الإمساك عند الساعة 4:27 صباحًا، فيما يكون أذان الفجر في الساعة 4:47 صباحًا، أما شروق الشمس فيأتي عند الساعة 6:13 صباحًا، ويؤذن لصلاة الظهر في الساعة 12:06 ظهرًا، تليها صلاة العصر في الساعة 3:27 عصرًا. ومع اقتراب موعد الإفطار، يحين أذان المغرب في الساعة 5:59 مساءً، فيما تقام صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7:16 مساءً.

عدد ساعات الصيام في ثامن يوم رمضان 2025

دعاء مستجاب قبل الافطار

يحرص المسلمون مع بداية اليوم الثامن من شهر رمضان على معرفة عدد ساعات الصيام في ثامن يوم رمضان 2025، إلى جانب البحث عن الدعاء المستجاب قبل الإفطار، حيث يستحب الدعاء في هذا الوقت المبارك، راجين من الله القبول والمغفرة والرحمة ومن ابرز صيغ الدعاء قبل الإفطار ما يلي:

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجُبن والهرم والبُخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغِنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعِد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم.

اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أُحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع، ونفس لا تشبع.

اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.

عدد ساعات الصيام في ثامن يوم رمضان 2025

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