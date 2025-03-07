أهم أدعية ثامن أيام شهر رمضان المبارك غداً السبت 2025

دعاء ثامن أيام شهر رمضان المبارك 2025 وأدعية اليوم الثامن من شهر رمضان أكثر ما يهتم به المسلمين في هذا الشهر المبارك، كما جاء عن رسولنا الكريم- صلى الله عليه وسلم- أنه كان يكثر من الدعاء في شهر رمضان المبارك، سواء في الصيام أو في الصلاة، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز في هذا التقرير.

دعاء شهر رمضان المبارك اليوم

أدعية ثامن أيام شهر رمضان المبارك

- «اللهم وفقني فيما تراه خيرًا لي، اللهم ارزقني الخير، اللهم في شهر رمضان احفظ أحبتي».

- «اللهم في شهر رمضان المبارك اجعلنا ممن يعتق رقابهم من النار، واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر».

- «اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك».

- «اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين».

- «اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير».

- " اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ، وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَ إِفْشَاءَ السَّلَامِ، وَ ارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ وَ مُجَانَبَةَ اللِّئَامِ، بِطَوْلِكَ يَا أَمَلَ الْآمِلِينَ ".

- " اللَّهم ارزُقني فيه رَحمة الْايْتام، و إِطْعام الطَّعام، وَإِفشاء السلام، وارزقنى فيه صُحبة الْكرام و مجانبة اللئام، بطولك يا أمل الْآملين ".

- " اللهم اجعل لي نصيباً من كل خير تُنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شُكرك، واحفظنى فيه بحفظك يا أرحم الراحمين، اَللّهم اجْعلنى فيه مِنَ الْمُتوكلين علَيك الفائزين لديك الْمقربينَ َإليك وزحزحني فيه عن موجبات سَخطك، اَللّهُم أعِنّى على صِيامِه وقِيامه بِتَوفيقك يا هادِى المُضلين ".

- " اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات، وأقلنى فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلنى فيه غرضاََ للبلايا والآفاتِ واشرح وأمن به صدرى بأمانك يا أمان الخائفين ".

- " اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ وَالْعَفَافَ، وَأَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ، وَنَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَأَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ ".

- " مَنْ دَعَا بِهِ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ، وَغُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ".

- " اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْنى فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْنى فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْنى فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدرى بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ ".

- " اَللّهُمَّ وَفِّقْنى فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْنى فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِنى فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِنى فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لى الحَوائِجَ والآمالَ ".

- " اَللّهُمَّ وَفِّرْ فيهِ حَظّى مِن بَرَكاتِهِ، وَسَهِّل سَبيلى إلى خَيراتِهِ، وَلا تَحْرِمْنى قَبُولَ حَسَناتِهِ و افْتَحْ لى فيهِ أبْوابَ جِنانِك، وَأغْلِقْ عَنّى فيهِ أبْوابَ نّيرانِك، وَوَفِّقْنى فيهِ لِتِلاوَةِ قُرْآنِك ".

أدعية ثامن أيام شهر رمضان المبارك

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