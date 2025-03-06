دعاء اليوم السادس من رمضان مستجاب.. اللهم صب لي الخير صبًا صبًا

دعاء اليوم السادس من رمضان مستجاب، يستحب للمسلمين الحرص على الإكثار من الدعاء في رمضان بوجه خاص لأنه شهر استجابة الدعاء، وأن يتضرعوا إلى ربهم بوجه عام، وأن لا يكفوا عن الدعاء.

دعاء اليوم السادس من رمضان مستجاب

دعاء اليوم السادس من رمضان مستجاب

دعاء اليوم السادس من رمضان مستجاب، لم يخصص رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام رمضان بدعاء معين، غير الذي وردنا عنه صلوات الله عليه من دعاء الصائم عند فطره ودعاءه بعد الإفطار، ودعاء ليلة القدر.

دعاء اليوم السادس من رمضان مستجاب، ويوضح الموجز هذه الأدعية، وهي على النحو التالي:

- دعاء الصائم قبل إفطاره مباشرة: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت.

- دعاء الصائم بعد إفطاره مباشرة: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.

- دعاء ليلة القدر هو: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني.

ويجوز بل ويستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء في رمضان وذلك لكونه شهر يستجاب فيه الدعوات وتفتح أبواب السموات، ومن الأدعية التي من الممكن أن بها المسلم:

- "اللّهم أعنا على صيام رمضان"

- اللّهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وجعلته بينات من الهدى والفرقان، أعنا على صيامه وقيامه وتقلبه منا.

- اللهم اجعلنا ممن يقوم رمضان ويصومه إيمانًا واحتسابًا.

- اللهم اجعل شهر رمضان شهر عز للإسلام وللمسلمين.

- اللهم اجعل صيامي في رمضان صيام الصائمين وقيامي قيام القائمين، اللهم نبهني فيه عن نومة الغافلين، واعف عني وارحمني برحمتك يا أكرم المكرمين.

- اللهم اجعلني في رمضان من المستغفرين التائبين.

- اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

- اللهم اجعل لي نصيب من رحمتك وعفوك.

- نسألك يا رب أن ترزقنا بقلب لا يأنس إلا بمناجاتك، وعقلًا لا يهتدي إلا بمعرفتك، وروحًا لا تسعد إلا في ذكرك.

- يا مجيب الدعاء ويا مقيل العثرات وقاضي الحاجات، اقضِ حاجتي وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

- سبحان من قسّم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدي عليا بالعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء.

اللهم بارك لي في ديني وبارك لي في مالي وبارك لي في صحتي، ولا تقبضني إلا وأنت راضٍ عني.



- اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر، اللهم صب لي الخير صبًا صبًا، وارزقني حلالًا طيبًا.

- أستغفر الله لي ولوالدي ولأرحامي ولكل من قال لا إله إلا الله.

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