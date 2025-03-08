8 رمضان 2025.. عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب.. مع دخول الساعات الأخيرة من الصيام، يزداد ترقب المسلمين لموعد أذان المغرب، حيث يتبقى عدد معين من الساعات والدقائق على لحظة الإفطار، ويحرص الكثيرون على معرفة الوقت المتبقي على الأذان، استعدادًا للدعاء والعبادات المستحبة قبل الإفطار، وفيما يلي يعرض موقع الموجز فيما يلي عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب اليوم ثامن من رمضان 2025.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان المغرب اليوم 8 رمضان 2025

يختلف عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب باختلاف موعد أذان المغرب من محافظة لأخرى، حيث يرفع الأذان في القاهرة في تمام الساعة 5:59 مساءً، بينما يكون في الجيزة عند الساعة 6:00 مساءً، وفي الإسكندرية يُرفع الأذان في تمام الساعة 6:04 مساءً، أما في صعيد مصر، فيأتي أذان المغرب في أسيوط عند الساعة 6:02 مساءً، وفي الأقصر عند الساعة 5:54 مساءً، بينما يحين موعد الإفطار في المنيا عند الساعة 6:05 مساءً، وفي سوهاج عند الساعة 5:58 مساءً.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

دعاء قبل الافطار لقضاء الحوائج المستعصية

اللهم أعني ولا تكن علي، وانصرني ولا تجعل النصر لغيري، ودبر لي أمري ولا تجعل المكر بي، واهدني وسهل لي طريق الهدى، وانصرني على من ظلمني. رب اجعلني كثير الشكر لك، دائم الذكر، خاشعًا متوجهًا إليك، منيبًا لك. رب تقبل توبتي، وطهرني من الذنوب، واستجب دعائي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وقوّم لساني، وازح الحقد من صدري.

لا إله إلا أنت، سبحانك، إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي أمري كله، ولا تكلني إلى نفسي ولو للحظة.

اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أُضل، أو أن أزل أو أُزل، أو أن أظلم أو أُظلم، أو أن أجهل أو يُجهل عليّ. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت وحدك تجعل الصعب سهلاً إذا شئت.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

دعاء قبل الفطور للصَّائم

مع اقتراب موعد الإفطار في شهر رمضان المبارك، يحرص المسلمون على ترديد الأدعية المستحبة التي تعبر عن الامتنان والرجاء، ومن أبرز الأدعية التي يمكن قولها عند الإفطار: "ذهب الظمأ، وارتوت العروق، وثبت الأجر بإذن الله"، وهو دعاء يبعث الطمأنينة في النفس ويعزز الشعور بالرضا، كما يمكن التضرع إلى الله بالدعاء: "اللهم إني أسألك برحمتك الواسعة أن تغفر لي ذنوبي"، طلبًا للمغفرة والرحمة، كذلك، يُستحب قول: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فتقبل مني صيامي"، تعبيرًا عن الشكر لله على نعمة الصيام والإفطار، ومن الأدعية الجامعة أيضًا: "اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما تعلمه عني أكثر مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت"، راجين القبول والمغفرة في هذا الشهر الكريم.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان العشاء اليوم 8 رمضان 2025 وصلاة التراويح

يحرص المسلمون في اليوم الثامن من رمضان 2025 على معرفة عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب بالإضافة إلى موعد أذان العشاء لأداء الصلاة والاستعداد لصلاة التراويح، حيث يحين موعد أذان العشاء اليوم في تمام الساعة 7:16 مساءً، وتعد صلاة التراويح من العبادات المهمة التي يحرص عليها المسلمون خلال الشهر الفضيل، لما فيها من روحانية وفضل عظيم، حيث يجتمع المصلون في المساجد لأدائها بعد صلاة العشاء، سائلين الله القبول والمغفرة في هذه الليالي المباركة.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان الفجر غدًا 9 رمضان 2025

يحين موعد أذان الفجر غدًا، التاسع من رمضان 2025، في تمام الساعة 4:45 صباحًا، ليبدأ المسلمون يومًا جديدًا من الصيام،ه وتبلغ مدة الصيام 13 ساعة و34 دقيقة، حيث يكون وقت السحور في الساعة 2:25 صباحًا، والإمساك عند الساعة 4:25 صباحًا، أما باقي مواقيت الصلاة فهي: الشروق 6:12 صباحًا، الظهر 12:05 ظهرًا، العصر 3:28 مساءً، المغرب 5:59 مساءً، والعشاء 7:17 مساءً.

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