موعد صلاة التراويح في ثامن يوم رمضان 2025.. وكيفية أدائها فى المنزل

موعد صلاة التراويح .. في اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك لعام 2025، الذي يوافق السبت 8 مارس، يترقب المسلمون في مختلف أنحاء الجمهورية موعد صلاة التراويح في ثامن يوم رمضان 2025.

وتعد صلاة التراويح من أبرز العبادات في شهر رمضان، حيث يجتمع المسلمون لأداء هذه الصلاة جماعةً في المساجد، ساعين لنيل الأجر والثواب في هذا الشهر الكريم، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي موعد صلاة التراويح في ثامن يوم رمضان 2025.

موعد صلاة التراويح في ثامن يوم رمضان 2025



كيف تصلي صلاة التراويح في رمضان؟

ويحرص المسلمون على البحث عن موعد صلاة التراويح في ثامن يوم رمضان 2025، وكيفية أدائها في المنزل، وفي هذا السياق، سواء كانت فردية أو جماعية، أن صلاة التراويح في المنزل تُؤدى كما في المساجد، مع مراعاة بعض الأمور، وأوضح الشيخ الأطرش أن المصلي يجب أن يستقبل القبلة في بداية الصلاة، ثم يُكَبِّر ويدعو بدعاء الاستفتاح سرًا، وأضاف أن خطوات أداء صلاة التراويح في المنزل هي كما يلي:

استقبال القبلة قبل البدء في الصلاة. قراءة دعاء الاستفتاح سرًا مع بداية الصلاة. أداء ركعتين ثم السلام، ثم يبدأ في أداء ركعتين آخرين حتى يتمكن من إتمام 8، 10، أو 20 ركعة حسب ما يرغب. صلاة التراويح تُؤدى ركعتين ركعتين مع السلام بين كل ركعتين، وتكون منفصلة عن صلاة الوتر.

موعد صلاة التراويح في ثامن يوم رمضان 2025

كم عدد ركعات صلاة التراويح في البيت؟

استشهد العلماء بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: “مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا”، وأضافت السيدة عائشة رضي الله عنها: "فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟" فأجاب صلى الله عليه وسلم: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي». (متفق عليه)

موعد صلاة التراويح في ثامن يوم رمضان 2025

ما هو وقت صلاة التراويح في رمضان؟

بجانب تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد صلاة التراويح في ثامن يوم رمضان 2025، يزداد اهتمامهم أيضًا بمعرفة وقت صلاة التراويح، ويمتد وقت صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر، مما يتيح للمسلمين أداء الصلاة في أي جزء من هذا الوقت المبارك.، ويجدر بالمسلم أن يؤديها في أي جزء من هذا الوقت، وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتابه "الجامع" قائلاً: "يَدْخُلُ وَقْتُ التَّرَاوِيحِ بِالْفَرَاغِ مِنْ صَلاةِ الْعِشَاءِ، ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ، وَيَبْقَى إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ".

لكن إذا كان الرجل سيصلي بالناس إماماً في المسجد، فإن الأولى أن يؤدي الصلاة بعد صلاة العشاء مباشرة، تجنبًا لتأخيرها إلى نصف الليل أو آخره حتى لا يصبح ذلك شاقًا على المصلين، ولا يتسبب في تفويت الصلاة لبعضهم نتيجة للنوم. ولذلك، فإن عمل المسلمين جرى على أداء صلاة التراويح بعد صلاة العشاء دون تأخير، وتقام صلاة العشاء في الساعة 7:15 مساءً فى محافظة القاهرة ، تليها مباشرة صلاة التراويح التي يمكن أداؤها في المساجد أو المنزل، مما يتيح للمسلمين فرصة للتقرب إلى الله وطلب المغفرة والرحمة في هذا الشهر المبارك.

موعد صلاة التراويح في ثامن يوم رمضان 2025

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