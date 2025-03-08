عدد ساعات الصيام في تاسع يوم رمضان 2025.. هنصوم كام ساعة

عدد ساعات الصيام في تاسع يوم رمضان 2025.. تختلف ساعات الصيام من يوم لآخر في أيام شهر رمضان المبارك، ومن محافظة لأخرى كذلك.

عدد ساعات الصيام في تاسع يوم رمضان 2025.. ويهتم الكثير من المسلمين على معرفة تفاصيل إمساكية شهر رمضان، وخاصة عدد ساعات الصيام خلال الشهر الفضيل.

عدد ساعات الصيام في تاسع يوم رمضان 2025

عدد ساعات الصيام في تاسع يوم رمضان 2025

عدد ساعات الصيام في تاسع يوم رمضان 2025

عدد ساعات الصيام في تاسع يوم رمضان 2025.. ويستعرض الموجز في التقرير التالي قائمة بعدد ساعات الصيام في اليوم التاسع من رمضان 1446 - 2025.

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان التي أعدتها الهيئة العامة للمساحة يصوم المسلمين في محافظات مصر حوالي 13:30 ويختلف هذا الموعد من محافظة لآخرى بفارق بسيط، وإليكم قائمة بعدد ساعات الصيام في اليوم التاسع من رمضان في محافظات مصر.

عدد ساعات الصيام في محافظات مصر

ويشتمل عدد ساعات الصيام في تاسع يوم رمضان 2025 كالتالي:

- يصوم المسلمين في محافظة القاهرة " 13:34

- يصوم المسلمين في محافظة الإسكندرية: 13:34.

- يصوم المسلمين في محافظة الجيزة: 13:34.

- يصوم المسلمين في محافظة الإسماعيلية: 13:33.

- يصوم المسلمين في محافظة أسوان: 13:34.

- يصوم المسلمين في محافظة أسيوط: 13:34.

- يصوم المسلمين في محافظة الأقصر: 13:33.

- يصوم المسلمين في محافظة البحر الأحمر - القصير: 13:34.

- يصوم المسلمين في محافظة البحيرة - دمنهور: 13:33

- يصوم المسلمين في محافظة بني سويف: 13:33.

- يصوم المسلمين في محافظة بورسعيد: 13:33.

عدد ساعات الصيام في مختلف محافظات مصر

- يصوم المسلمين في محافظة جنوب سيناء - أبو زنيمة: 13:33.

- يصوم المسلمين في محافظة الدقهلية- المنصورة 13:33.

- يصوم المسلمين في محافظة دمياط 13:33.

- يصوم المسلمين في محافظة سوهاج 13:34.

- يصوم المسلمين في محافظة السويس 13:34.

- يصوم المسلمين في محافظة الشرقية - الزقازيق 13:33.

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