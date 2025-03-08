فضل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر.. هذا ما جاء في فضلها

فضل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر، وردت في سورة يس الكثير من الأحاديث، ولكن أهل العلم ذكر أن أغلبها أما ضعيف أم موضوع، ولكن مما لا شك فيه فإن كل القرآن بسورة بركة من الله تعالى، ويستحب أن يقرأ في كل وقت وحين.

فضل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر، ويستعرض الموجز في التقرير التالي ما ورد في سورة يس وفضل قراءتها بعد صلاة الفجر.

فضل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر

فضل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر

ما هو فضل سورة يس؟

فضل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر، ذكر العلماء أن الأحاديث الواردة في فضل سورة يس كثيرة، مشيرين إلى أن المحققين من أهل العلم حكموا عليها بالضعف.

وذكر العلماء بأن القرآن الكريم كله بركة وفضل وخير، موضحين أن مما ورد في فضلها قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ يس في ليلة أصبح مغفوراً له. رواه أبو يعلى.

وجاء في سورة يس قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه ابن حبان في صحيحه.

كما قال صلى الله عليه وسلم: اقرؤوا على موتاكم يس. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.

ما قاله العلماء في خصائص سورة يس؟

ومما ورد في فضل يس ما قاله ابن كثير في التفسير: أنه من خصائص هذه السورة أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله تعالى، وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة وليسهل عليه خروج الروح.

ويجوز أن يقرأ المسلم سورة يس في أي وقت قبل الفجر أو بعده أو في أي ساعة من ساعات اليوم.

لماذا ذكر البعض أن هناك فضل لقراءة سورة يس بعد الفجر؟

استند من يقولون بفضل قراءة سورة يس بعد الفجر أو فصدر النهار أي أوله، وما روي من أن من قرأ سورة يس في صدر النهار، يجاب دعاؤه، أخرجه الدارمي عن عطاء بلفظ: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ يس صدر النهار، قضيت حوائجه.

وذكر أهل العلم أن هذا أثر مرسل لأن عطاء ليس من الصحابة قطعاً، فالأثر إذن ضعيف.

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