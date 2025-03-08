أفضل ما يدعو به الصائم قبل الإفطار 8 رمضان 2025، لقد بينت السنة النبوية الشريفة فضل الصيام وأوضحت أن للصائم دعوة لا ترد، كما وعد رب العزة الصائمين بجزاء عظيم لا يعلم قدره إلا هو سبحانه.

أفضل ما يدعو به الصائم قبل الإفطار 8 رمضان 2025، ويستعرض الموجز في السطور التالية مجموعة من الأدعية المباركة، والتي من الممكن أن يرددها المسلم في يومه لعل الله يستجاب له ويحقق لعبده ما يرجوه.

أفضل ما يدعو به الصائم قبل الإفطار 8 رمضان 2025

أدعية 8 يوم رمضان

أفضل ما يدعو به الصائم قبل الإفطار 8 رمضان 2025، ومن الأدعية المباركة التي يستحب للمسلم أن يدعو بها الله هي أن يقول:

- اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل علي ما استثقَلته نفسي.

- اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرًا أنت وليّه.

- اللهم يسر لي أموري كلها، وبارك لي في عافيتي وصحتي، واكتب لي في هذا الشهر نصيبًا من الرحمة والمغفرة والعتق من النار”.

- اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

- يا حي يا قيوم برحمتك أسيتغيبث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

ومن أفضل ما يدعو به الصائم قبل الإفطار 8 رمضان 2025 أيضًا الآتي:

- اللهم يسر لي أموري كلها، وبارك لي في عافيتي وصحتي، واكتب لي في هذا الشهر نصيبًا من الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

- اللهم اجعلني في هذا اليوم من المقبولين، واغفر لي ولوالديّ، وبارك لي في رزقي ووقتي، واجعلني من عبادك الذين رضيت عنهم.

- اللهم اجعلنا من صوامه وقوامه، واجعلنا من عتقائه من النار، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

- اللهم تقبل منا صيامنا، وقيامنا، وصالح أعمالنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأحبابنا، وارزقنا الفردوس الأعلى بغير حساب.

- يا رب اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي قيام القائمين، ووفقني فيه لذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

- اللهم يا حي يا قيوم، اكتب لنا في ثامن أيام رمضان رحمة ومغفرة، وأعنا على الطاعات، وألهمنا حسن الدعاء والتقرب إليك.

- رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأجعلنا من المقبولين عندك يا رحيم.

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