دعاء المتوفي يوم الجمعة.. اللهم ارحم من ضمه التراب

دعاء للمتوفي يوم الجمعة، يوم الجمعة من الأيام المباركة في الإسلام، ويحرص الكثير من المسلمين الإكثار من الدعاء لمن غادروا حياتنا الدنيا من أحبابهم أو أبويهم أو أقاربهم، وذلك لكون هذا اليوم فيه ساعة إجابة، فيرجون من الله في هذا اليوم أن يشمل موتاهم بالعطف والرحمة.

دعاء المتوفي يوم الجمعة

دعاء المتوفي يوم الجمعة

دعاء للمتوفي يوم الجمعة، ويستعرض الموجز مجموعة من الأدعية التي يمكن أن يدعو بها الشخص للأمواته وأموات المسلمين الآتي:

دعاء للمتوفي يوم الجمعة، - رب ارحم موتانا وموتى المسلمين.

- رب أن فلان ابن فلان في ذمتك فارحمه يا أرحم الراحمين برحمتك واشمله بعطفك وعفوك.

- اللهم ارحم من ضمه التراب، واشفِ من أنهكه الوجع، وأغث من أثقله الهم، واهدِ من غرّته الدنيا.

- اللهم اجعل قبر ميتنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.

- اللهم ارحم من كان يصلي ويصوم معنا، ويقوم الليل معنا، اللهم اجعل قبره خير منزله بعد فراق هذه الدنيا.

- اللهم أن رمضان شهر الرحمة والعتق من النيران فاعتق رقاب موتانا من النار ومتعهم في جناتك يا رحيم.

- اللهم أنزل على قبور موتانا الضياء والنور، والفسحة والسرور، اللهم جازهم بالحسنات إحسانًا، وبالسيئات عفوًا وغفرانًا.

- اللهم اغفر لميتنا، وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

- اللهم أبدل ميتنا دارًا خيرًا من داره، وأهلاً خيرًا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.

- اللهم ارحم من فقدناهم، وأغفر لهم، ووسع لهم في قبورهم، وثبتهم عند السؤال، واجعلنا وإياهم من أهل الفردوس الأعلى.

- اللهم في يوم الجمعة المبارك، ارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا.

- اللهم في يوم الجمعة، ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك، واغفر لهم، ووسع لهم قبورهم، واجمعنا بهم في جناتك، واجبر قلبنا بعدهم.

- اللهم ارحم من ضمه التراب، واشفِ من أنهكه الوجع، وأغث من أثقله الهم، واهدِ من غرّته الدنيا.

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