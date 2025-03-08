حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة.. هل يجوز في الفرض والنافلة؟

حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة، قيام الليل من السنن المؤكدة، وقد يرغب البعض في قراءة أجزاء من القرآن الكريم أثناء قيام الليل في رمضان أو خلال الصلوات المفروضة، فما حكم الشرع في القراءة من المصحف في الصلاة.

حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة

حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة

القراءة من المصحف أثناء الصلاة

حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة، وقد بينت دار الإفتاء المصرية حكم الشرع في القراءة من المصحف في الصلاة سواء التراويح أو غيرها، ويستعرض الموجز فتواها.

حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة، وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في مقطع فيديو نشرته الدار عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب: إن القاعدة الشريعة في هذه المسألة تأخذ بأن "الوسائل تأخذ حكم المقاصد".

وتابع أمين الفتوى شارحًا ما قاله: الشرع طلب مني الذكر ولكنه لم يعين لي وسيلة معينة للذكر، فيمكن أن أذكر بالعد عن الأصابع أو الحصى والنوى أو استبدل هذا بالسبحة.

واستكمل أحمد ممدوح فتواه: فالسبحة هنا ما المقصود منها على وجه التحديد، فالغرض من السبحة هو ضبط عدد الذكر، إذا يجوز استخدامها لأنها يتحقق بها الهدف الذي أريده وهو ضبط عدد الذكر.

هل يجوز القراءة من المصحف في الصلاة؟

وأضاف أمين الفتوى حول حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة: الوسيلة التي تؤدي تحقيق المقصود، تأخذ حكم المقصد، فمدام المقصد مشروع تصبح الوسيلة مشروعة.

وأضاف: القراءة في الصلاة مشروعة فمثلًا شخص يريد أن يقيم صلاة الليل ولا يحفظ من القرآن شيء، فيجوز أن يلقنه شخص أو يقرأ من المصحف وهو من الأمور الجائزة ومشروع وهذا من ناحية الاستدلال العقلي.

واستشهد أمين الفتوى على جواز القراءة من المصحف في الصلاة بأن السيدة عائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم: كان لديها عبد "اسمه زكوان"، كان يصلي بها الليل ويقرأ من المصحف في صلاة قيام الليل.

وأكد أمين الفتوى بأنه لا فرق في القراءة من المصحف سواء في الفرض أو النافلة أو في التراويح أو رمضان أو غير رمضان.

وتابع أمين الفتوى: إذًا فإن يجوز الاستعانة بالمصحف وهو من الأمور المشروعة في الفريضة والنافلة في رمضان وفي غير رمضان.

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