عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب اليوم 9 رمضان 2025

موعد اذان المغرب.. مع دخول اليوم التاسع من شهر رمضان 2025، يحرص المسلمون على معرفة عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب، استعدادًا للإفطار بعد يوم طويل من الصيام.

ويختلف موعد أذان المغرب من محافظة إلى أخرى، وفقًا للتوقيت المحلي لكل منطقة، وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب، في مختلف المحافظات المصرية، وفقًا لإمساكية شهر رمضان 2025.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان المغرب اليوم 9 رمضان 2025

يحرص المسلمون على معرفة عدد الساعات المتبقية على موعد أذان المغرب، حيث يختلف موعد الأذان في اليوم التاسع من رمضان 2025 من محافظة إلى أخرى، وفقًا لإمساكية شهر رمضان 2025 الصادرة عن هيئة المساحة المصرية، يرفع أذان المغرب في محافظة القاهرة يوم الأحد 9 رمضان 2025 في تمام الساعة 5:59 مساءً.

دعاء قبل الفطار للصَّائم

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجُبن والهرم، والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال.

اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقِ قلبي من الخطايا كما نقَّيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم.

اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان العشاء اليوم 9 رمضان 2025 وصلاة التراويح

وفقًا لإمساكية اليوم التاسع من شهر رمضان، فإن موعد أذان العشاء في معظم المناطق هو الساعة 7:17 مساءً. ويلي ذلك مباشرة وقت صلاة التراويح، التي تؤدى بعد صلاة العشاء، وتتميز هذه الفترة من الشهر الكريم بأجواء روحانية، حيث يتجمع المسلمون لأداء صلاة التراويح جماعة في المساجد أو في منازلهم، سائلين الله تعالى أن يتقبل صيامهم وقيامهم.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان الفجر 10 رمضان 2025

موعد أذان الفجر غدًا، 10 رمضان 2025، سيكون في تمام الساعة 4:44 صباحًا، وفقًا لإمساكية شهر رمضان. ومدة ساعات الصوم في هذا اليوم ستكون 13 ساعة و36 دقيقة، ويبدأ السحور في الساعة 2:24 صباحًا، بينما وقت الإمساك سيكون في الساعة 4:24 صباحًا، مما يتيح للمسلمين الوقت لتناول السحور قبل الإمساك والتهيؤ للصوم.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

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