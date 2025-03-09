موعد أذان المغرب اليوم 9 من رمضان 2025.. هنصوم كام ساعة؟

موعد أذان المغرب اليوم 9 من رمضان 2025.. يترقب المسلمون اليوم موعد اذان المغرب اليوم 9 من رمضان 2025 للإفطار بعد يوم طويل من الصيام، حيث تختلف ساعات الصيام من مدينة إلى أخرى داخل مصر.

ومع استمرار أجواء الشهر الفضيل، يسعى الصائمون لمعرفة عدد ساعات الصيام التي يؤدونها اليوم، والتي تتأثر بموعد شروق الشمس وغروبها، وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي، موعد اذان المغرب اليوم التاسع من رمضان 2025 وعدد ساعات الصيام في مختلف المحافظات المصرية

موعد اذان المغرب اليوم تاسع يوم رمضان 2025



عدد ساعات الصيام في 9 رمضان 2025

في تاسع أيام شهر رمضان المبارك، يحرص المسلمون على البحث عن موعد أذان المغرب اليوم 9 رمضان 2025، حيث يصل عدد ساعات الصيام إلى 13 ساعة و34 دقيقة، إذ يبدأ الصيام من وقت الفجر ويستمر حتى أذان المغرب. ومع استمرار الشهر الفضيل، يزداد اجتهاد الصائمين في العبادة والذكر، سائلين الله القبول والمغفرة.

موعد اذان المغرب اليوم 9 رمضان

يحين موعد اذان المغرب اليوم 9 رمضان 2025 في تمام الساعة 5:59 مساءً، ليكون موعد الإفطار بعد 13 ساعة و34 دقيقة من الصيام. ومع اقتراب لحظة الإفطار، يحرص المسلمون على الدعاء، فهو من الأوقات المستجابة، كما يستعدون لتناول وجبة الإفطار بعد يوم من الطاعات والعبادة.

موعد اذان المغرب اليوم تاسع يوم رمضان 2025

مواعيد الصلاة اليوم 9 رمضان

أما عن مواعيد الصلاة، فقد حددت إمساكية شهر رمضان المبارك موعد أذان المغرب اليوم تاسع يوم رمضان 2025، بالإضافة إلى مواعيد الصلوات الأخرى، حيث يحين موعد السحور في الساعة 2:35 صباحًا، يليها الإمساك في الساعة 4:25 صباحًا، ثم أذان الفجر في الساعة 4:45 صباحًا، ويحين موعد أذان المغرب في الساعة 5:59 مساءً، وهو وقت الإفطار، بينما يكون أذان العشاء وصلاة التراويح في الساعة 7:17 مساءً، ومع حلول هذه الأوقات، يحرص المسلمون على أداء الصلوات في مواقيتها، واستغلال لحظات الصيام والإفطار في الدعاء والذكر.

موعد اذان المغرب اليوم تاسع يوم رمضان 2025

ماذا يفعل المسلم قبل اذان المغرب؟

في هذا اليوم الكريم، يستحب للمسلم أن يغتنم الدقائق الأخيرة قبل أذان المغرب في رمضان بأعمال صالحة تقربه من الله، مثل قراءة القرآن الكريم، حيث يفضل تلاوة الجزء التاسع لمن يسير وفق ختمة يومية، كما يستحب الإكثار من الذكر والاستغفار، لما لهما من أثر في طمأنينة القلب ومغفرة الذنوب، ومن الأعمال المحببة أيضًا التصدق وإفطار الصائمين، لما فيه من أجر مضاعف في هذا الشهر الفضيل، ولا ينبغي أن يغفل المسلم عن صلة الرحم والتسامح، اقتداءً بروح رمضان الداعية للمغفرة والتقارب بين الناس.

موعد اذان المغرب اليوم تاسع يوم رمضان 2025

اقرأ أيضا:

موعد أذان الفجر في مختلف محافظات مصر اليوم الأحد 9 رمضان 2025

حكم إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان للمرأة