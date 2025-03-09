هل تختفي السلوكيات السلبية في رمضان؟.. وما دور تصفيد الشياطين بتغييرها؟

السلوكيات السلبية في رمضان.. مع بداية شهر رمضان، يُحتفل بفرصة عظيمة للتغيير الروحي والتقرب إلى الله، وتعتبر فكرة تصفيد الشياطين أحد أبرز مظاهر هذا الشهر الكريم، حيث يعتقد أن الشياطين تقيد، مما يسهل على المسلمين الابتعاد عن المعاصي والإغراءات.

ورغم هذا التخفيف من تأثير الشياطين، تظل التساؤلات حول ما إذا كانت السلوكيات السلبية تختفي بالكامل في رمضان، أو ما إذا كان تصفيد الشياطين وحده كافيًا لتغيير هذه السلوكيات، في هذا التقرير، ينشر موقع الموجز فيما يلي دور تصفيد الشياطين في تقليل السلوكيات السلبية في رمضان ، وكيفية استفادة المسلمين من هذه الفرصة لتوجيه سلوكهم نحو الأفضل.

السلوكيات السلبية في رمضان

هل تختفي السلوكيات السلبية في رمضان؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول السبب في ارتكاب بعض المسلمين للأفعال المخالفة لتعاليم الإسلام في شهر رمضان، رغم تصفيد الشياطين كما ورد في الحديث الشريف.

وأجابت دار الإفتاء بأن بعض المسلمين قد يرتكبون أفعالًا خارجة عن الإسلام في رمضان بسبب نفوسهم الميالة إلى الشر، والتي لا يمكن تصفيدها تمامًا، فالنفس البشرية تكون أمارة بالسوء، كما قال الله تعالى: "وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي" [يوسف: 53]. وعلى الرغم من تصفيد الشياطين في رمضان، إلا أن النفس قد تظل مشحونة بالرغبات السلبية، مما يستدعي جهدًا كبيرًا من المسلم في مجاهدة نفسه، والعمل على تهذيبها بالعبادات والطاعات وتقوية الوازع الديني.

السلوكيات السلبية في رمضان

كيف تقع الحوادث في رمضان والشياطين مصفدة؟

وفي رده على سؤال حول السبب في استمرار الشرور والمعاصي في رمضان رغم تصفيد الشياطين، قال الإمام القرطبي رحمه الله: إن الشياطين تُغلُّ عن الصائمين الذين يحفظون شروط صومهم وآدابه، ولكن ليس جميع الشياطين تُصفَّد، إذ تصفَّد فقط مردة الشياطين، كما أن المقصود بتصفيد الشياطين هو تقليل الشرور في رمضان، وهو أمر محسوس، فالمعاصي في هذا الشهر أقل مقارنة بغيره، ولكن لا يمكن القول بأن تصفيد الشياطين يمنع المعاصي تمامًا، إذ هناك عوامل أخرى مثل النفس البشرية والعادات السيئة والشياطين الإنسية.

أما فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فقد سُئل عن التوفيق بين تصفيد الشياطين ووقوع المعاصي في رمضان، فأجاب بأن تصفيد الشياطين لا يمنع من حدوث المعاصي، لأن تصفيدها لا يعني توقف حركتها تمامًا، بل المقصود هو تقليل قدرتها على الإغواء، وفي رمضان، عمل الشياطين أقل تأثيرًا مما هو عليه في غيره، ولكنها تظل تُضل بعض الناس وتغويهم.

السلوكيات السلبية في رمضان

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