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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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فتاوى وأحكام

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9 رمضان 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة ليست مجرد طقوس يؤديها المسلم، بل هي غذاء للروح وراحة للقلب، وطريق لتحقيق السكينة النفسية والسعادة الحقيقية، كما إنها الرابط الذي يصل العبد بربه، فتمنحه الشعور بالطمأنينة، وتبعد عنه الهموم والضغوط الحياتية.  

ومن خلال الصلاة، يدرك الإنسان الغاية من وجوده، ويتذكر أن حياته ليست مجرد صراعات دنيوية، بل رحلة نحو تحقيق عبادة الله وطاعته، وقد وعد الله من يلتزم بها  حياة طيبة، حيث تتحقق بها راحة النفس، وتهذب الأخلاق، وتقي الإنسان من الفحشاء والمنكر.  

مواقيت الصلاة 

ويرصد موقع الموجز، في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9 رمضان 2025 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.


مواقيت الصلاة في القاهرة تاسع يوم رمضان 2025

وقت صلاة الفجر 4:48  ص
وقت صلاة الظهر 12:06م
وقت صلاة العصر 3:28 م
وقت صلاة المغرب 5:59 م
وقت صلاة العشاء  7:15 م

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وقت صلاة الفجر 4:52 ص
وقت صلاة الظهر 12:11 م
وقت صلاة العصر 3:23م
وقت صلاة المغرب 5:55 م
وقت صلاة العشاء 7:12م


مواقيت الصلاة في الإسماعيلية


وقت صلاة الفجر 4:44 ص
وقت صلاة الظهر 12:02 م
وقت  صلاة العصر 3:23 م
وقت صلاة المغرب 5:55 م
وقت صلاة العشاء 7:12 م  


مواقيت الصلاة بشرم الشيخ


وقت صلاة الفجر 4:34 ص
وقت صلاة الظهر 11:54 ص
وقت صلاة  العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 5:48 م
وقت صلاة العشاء 7:03 م

مواقيت الصلاة في أسوان


وقت صلاة الفجر 4:44  ص
وقت صلاة الظهر 12:00 م
وقت صلاة العصر 23: 3 م
وقت صلاة المغرب 5:56 م
وقت صلاة العشاء 7:08 م

مواقيت الصلاة 

كما أن للصلاة بعدًا اجتماعيًا يجمع المسلمين في صف واحد، فلا فرق بين غني وفقير، ولا كبير وصغير، وهذا يعزز المحبة والأخوة بينهم ومن فوائدها الجسدية أنها تمنح الجسم النشاط وتحافظ على نظافته وصحته.  

والصلاة هي مفتاح السعادة والطمأنينة، وهي أعظم وسيلة يحقق بها الإنسان التوازن بين روحه وجسده، وبين دنياه وآخرته.

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