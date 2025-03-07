مواقيت الصلاة وموعد أذان العشاء اليوم الجمعة سابع يوم رمضان

موعد أذان العشاء والتراويح اليوم الجمعة.. ومع حلول سابع أيام شهر رمضان المبارك 1446 هـ، وهو الموافق يوم 7 مارس 2025، حيث يترقب المسلمون في غالبية أنحاء جمهورية مصر العربية موعد أذان العشاء والتراويح، حيث يمثل هذا الأذان انطلاق صلاة العشاء والتراويح، التي تعد من السنن العظيمة في الشهر الفضيل، وهذا ما يقدمه لكم موقع الموجز في السطور التالية.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة

- موعد صلاة الفجر 4:56 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:08 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:54 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:11 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة في الجيزة

- موعد صلاة الفجر 4:56 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:09 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:27 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:55 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:13 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القليوبية

- موعد صلاة الفجر 4:55 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:07 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:55 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:11 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر 5:00 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:13 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:29 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:58 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:16 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الجمعة في الإسماعيلية

- موعد صلاة الفجر 4:52 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:04 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:21 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:50 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:07 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة في شرم الشيخ

- موعد صلاة الفجر 4:44 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:56 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 3:14 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:44 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:58 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة في أسوان

- موعد صلاة الفجر 4:50 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:02 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:22 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:52 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:05 مساءً.

أدعية شهر رمضان المبارك

"اللهم اجعل لنا في رمضان بداية لكل خير، ونهاية لكل هم وغم، اللهم اجعلنا من المقبولين والمغفور لهم في هذا الشهر الكريم".

"ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".

"اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا".

"اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلًا، ولا تجعل للشيطان فيه عليّ سبيلًا، واجعل الجنة لي منزلًا ومقيلًا، يا قاضي حوائج الطالبين".

موعد أذان العشاء اليوم الجمعة

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