حكم الإسراف في الطعام بعد الإفطار.. دار الإفتاء ترد

حكم الإسراف في الطعام بعد الإفطار.. يعد الصيام في شهر رمضان فرصة عظيمة للتقرب إلى الله وتعزيز الروحانية، فضلاً عن كونه مدرسة لتعلم الانضباط والتحكم في النفس.

ويلاحظ البعض ظاهرة الإسراف في تناول الطعام بعد الإفطار، وهو ما قد يؤثر على المعاني الروحية التي يسعى المسلمون لتحقيقها خلال هذا الشهر الفضيل، في هذا التقرير ينشر الموجز فيما يلي، حكم الإسراف في الطعام بعد الإفطار، وأهمية الاعتدال في تناول الطعام.

حكم الإسراف في الطعام بعد الإفطار

حكم الإسراف في الطعام بعد الإفطار

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول تأثير الإسراف في الطعام بعد الإفطار على المعاني المطلوبة من وراء الصيام، وتضمن السؤال استفسارًا عن حكم هذه العادة في الإسلام وما إذا كانت تتعارض مع الغرض التربوي والروحي للصيام، كما تطرق السؤال إلى تأثير الإفراط في الطعام بعد الصيام على صحة الصائم، وما إذا كان يؤدي إلى إهدار الفوائد الروحية التي يسعى لتحقيقها خلال شهر رمضان.

وأجابت دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال موضحةً أن الإسراف في الطعام بعد الإفطار يتناقض مع الحكمة الأساسية من الصيام، وأكدت أن الإسلام يحث على الاعتدال في كافة الأمور، بما في ذلك الطعام والشراب، حيث يقول الله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31]، وأضافت أن الإفراط في تناول الطعام بعد الإفطار لا يؤثر فقط على المعاني الروحية للصيام، بل قد يكون له آثار سلبية على صحة الجسم، مما يتنافى مع الهدف من التخفف والتقليل من الطعام والشراب خلال الشهر الفضيل.

حكم الإسراف في الطعام بعد الإفطار

حكم صيام من ابتلع بقايا الطعام بالفم

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا ابتلع الصائم بقايا الطعام العالقة بين أسنانه دون قصد، فإن صومه لا يفسد، وأضاف «عثمان» في إجابته عن سؤال حول وجوب المضمضة بعد تناول الطعام بعد الوضوء، أن آثار الطعام أو اللحم التي تبقى في الفم لا تؤثر على الصلاة، سواء أخرجها الشخص وألقاها في منديل أو جيبه أو تركها في فمه، بشرط أن لا يبتلعها.

حكم الإسراف في الطعام بعد الإفطار

وأشار إلى أن الأكل والشرب يعدان من مبطلات الصلاة حسب إجماع العلماء، لكن فضلات الطعام بين الأسنان معفو عنها نظرًا لصغر شأنها، ولا تعتبر أكلًا، وبالتالي لا تفسد الصوم أو الصلاة ما دام الشخص لم يبتلعها عمدًا، كما أوضح أنه إذا ابتلع شخص بقايا الطعام سهوًا، فإن صلاته تكون صحيحة، ويستحب المضمضة بعد الأكل للمحافظة على نظافة الفم، وفي حال لم يتوضأ، فلا حرج عليه.

حكم الإسراف في الطعام بعد الإفطار

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