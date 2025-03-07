هل قطرة الأنف تفطر الصائم؟.. دار الإفتاء المصرية تجيب

هل قطرة الأنف تفطر الصائم.. يحرص المسلمون خلال شهر رمضان على أداء الصيام وفقًا للأحكام الشرعية الصحيحة، لذا يبحث الكثير منهم عن الفتاوى المتعلقة بما يُفطر وما لا يُفطر، خاصة فيما يخص الأدوية والعلاجات التي يحتاجها البعض أثناء النهار.

وفي هذا السياق, أصدرت دار الإفتاء المصرية توضيحات حول العديد من الحالات التي تثير التساؤلات، ومنها استخدام بخاخ الأنف وقطرات العين والأذن، إضافة إلى أفعال أخرى قد يعتقد البعض أنها تُفسد الصيام.

حكم استخدام بخاخ الأنف أثناء الصيام

أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام بخاخ الأنف أثناء الصيام يؤدي إلى بطلانه، إذا وصل الرذاذ إلى الجوف، نظرًا لأن له جرمًا ملموسًا يدخل إلى داخل الجسم، ما يجعله من المفطرات.

هل قطرة الأنف تفطر الصائم؟

حكم استعمال قطرة الأنف للصائم

أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قطرة الأنف تُفطر إذا وصلت إلى الحلق، مشيرًا إلى أنه يمكن للصائم تناول العلاج في الأوقات التي لا تُفسد الصيام، مثل قبل الفجر أو بعد المغرب، دون أي حرج, أما إذا كان الشخص يعاني من مرض مزمن يقتضي استخدام الدواء خلال النهار، وكان الامتناع عنه يزيد حالته سوءًا، فيجوز له الإفطار، على أن يقضي الأيام التي أفطرها لاحقًا عند شفائه.

ما يُفطر وما لا يُفطر في رمضان

أوضحت دار الإفتاء المصرية قائمة بالأفعال التي تُعد من المفطرات والتي ينبغي على الصائم تجنبها، وهي:

هل قطرة الأنف تفطر الصائم؟

القيء عمدًا

الجماع في نهار رمضان

نزول دم الحيض أو النفاس

التدخين

قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم

بخاخة الربو إذا دخل رذاذها إلى الجوف

في المقابل، هناك العديد من الأفعال التي يظن البعض أنها تُفطر، لكنها في الحقيقة لا تؤثر على صحة الصيام، ومنها:

الأكل أو الشرب ناسيًا

تطهير اليدين بالكحول

استخدام قطرة الأذن إذا لم يكن بها ثقب

استعمال مرطبات البشرة وقطرة العين

الحقن بأنواعها (عضل أو وريد)

وضع المراهم والكريمات على الجلد

شم العطور واستخدام معجون الأسنان (دون بلع شيء)

خلع الأسنان أو الأضراس دون دخول شيء إلى الجوف

نقل الدم أو التبرع به

الغسيل الكلوي

التبرد بالماء أو الاستحمام

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