موعد أذان المغرب اليوم سابع يوم رمضان 2025.. عدد ساعات الصيام

موعد أذان المغرب اليوم سابع يوم رمضان 2025، يختلف مواعيد الأذان من يوم لآخر وكذلك من محافظة لآخري، وحرصًا من الموجز على تقديم كل ما يهم القراء على نحو صحيح نقدم إمساكية اليوم السابع من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب اليوم سابع يوم رمضان 2025

موعد أذان المغرب اليوم سابع يوم رمضان 2025، وقد بينت إمساكية شهر رمضان الكريم والتي أعدت بمعرفة الهيئة العامة للمساحة موعد أذان المغرب لليوم السابع من رمضان لمحافظة القاهرة بأنه سيحين في تمام الساعة 5:58 دقيقة مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم سابع يوم رمضان 2025، ووفقًا للإمساكية فإن موعد صلاة العصر اليوم سيحين في تمام الساعة 3:27 مساءً.

أما عن موعد الإمساك لسابع أيام رمضان بالنسبة لمحافظة القاهرة فمن فإنه سيكون في تمام الساعة 4:28 صباحًا.

موعد أذان المغرب في اليوم السابع من رمضان

وتكون ساعات الصوم في سابع أيام رمضان بالنسبة للمقيمن بمحافظة القاهرة 13:30 ساعة.

ويؤذن للعشان في اليوم السابع من رمضان في محافظة القاهرة في تمام الساعة 7:15 دقيقة.

طريقة الحصول على إمساكية رمضان لكل محافظات مصر

تتيح الهيئة العامة للمساحة عبر موقعها الرسمي موعد أذان المغرب اليوم سابع يوم رمضان 2025 والذي يمكن الوصول إليه عبر محرك البحث جوجل إمساكية محددة لكل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية.

وتعد الهيئة العامة للمساحة هذه الإمساكية سنويًا قبل بداية شهر رمضان المبارك حيث يتم الاسترشاد بها في المواقيت المتعلقة بالشهر الكريم، مثل مواقيت الصلاة، موعد الإفطار، موعد السحور، عدد ساعات الصيام في المحافظات المختلفة، ووقت الإمساك وكذلك موعد شروق الشمس.

وجدير بالذكر أنه تختلف مواعيد الصلوات والإفطار من محافظة إلى أخرى لذا يجب على المقيمين خارج نطاق القاهرة التأكد من المواقيت الخاصة بالأماكن التي يقيمون فيها.

كم ساعة متبقية على موعد الإفطار في محافظة القاهرة؟

وفقًا للتوقيت الحالي حيث قاربت الساعة على الواحدة ظهرًا كما أن موعد أذان المغرب سيكون في تمام الساعة 5:58 دقيقة فإنه وبالتقريب باقي من الزمن حتى يصدح المؤذن بإذان المغرب حوالي 6 ساعات، وذلك وفقًا لمحافظة القاهرة كما ذكرنا، وعلى المقيمين خارج القاهرة مراعاة فروق التوقيت.

اقرأ أيضًا:

سنن يوم الجمعة وفضل ترديد الأدعية.. حافظ عليها

دعاء يوم الجمعة في رمضان.. رب أجعل يومنا هذا يوم الجبر والغفران