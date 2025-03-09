حكم إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان للمرأة، يعتقد الكثير من المسلمين بحرمة أو عدم جواز إزالة شعر الوجه أو الجسم في نهار رمضان، مما يدفعهم بالسؤال وطلب الفتوى من أهل الفتوى.

حكم إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان للمرأة

حكم إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان للمرأة

حكم إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان للمرأة، وقد بينت دار الإفتاء على لسان أمناء الفتوى حكم حكم إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان للمرأة، ويستعرض الموجز ما ردت به الدار في السطور التالية.

حكم إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان للمرأة، السؤال الأول ورد الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وجاء في نصع: هل يجوز إزالة شعر العانة والإبط والحواجب في شهر رمضان وبالنهار وأثناء الصيام؟.

حكم إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان للمرأة

وأجاب أمين الفتوى على السؤال باختصار وقال في فتواه: نعم يجوز إزالة شعر الوجة ولا يؤثر على الصيام بأي شكل من الأشكال والله تعالى أعلى وأعلم.

وفي السياق ذاته ورد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤال في مقطع فيديو نشرته الدار عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب جاء يستفسر عن حكم تنظيف الحواجب؟.

محمود شلبي: الأخذ من الحواجب لتنظيفها وتهذيبها جائز

ورد الدكتور محمود شلبي على السؤال: الأخذ من الحواجب لتتظيفها أو تهذيبها أو أخذ الشعر الزائد والمتناثر والطويل منها كل هذا جائز ولا حرج فيه.

ما هي مبطلات الصوم؟

وبناء على ما ذكره أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية فإن إزالة الشعر لا يؤثر على صحة الصيام، كما أن مفسدات أو مبطلات الصيام معروفة ومشهورة وتتلخص في:

- تناول الطعام أو الشراب عن عمد في نهار رمضان.

- الجماع في نهار رمضان، حيث يعتبر الجماع من مبطلات الصوم للزوجين.

- تعمد القيء، أما إن كان عن غير عمد فلا حرج ولا إثم على الصائم وصيامه صحيح.

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