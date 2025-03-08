أدعية تريح القلب وتشعرك بالاطمئنان في رمضان.. رب أسألك نفسًا مطمئنة

أدعية تريح القلب وتشعرك بالاطمئنان في رمضان، قد يصيب المسلم القلق أو الخوف وعدم الراحة أحيانًا ويكون ذلك إما بسبب أو بدون سبب، ويستعرض الموجز في التقرير التالي عدد من الأدعية التي تريح القلب وتشعرك بالإطمئنان.

أدعية تريح القلب وتشعرك بالاطمئنان في رمضان

أدعية تريح القلب وتشعرك بالاطمئنان في رمضان

أدعية تريح القلب وتشعرك بالاطمئنان في رمضان، - لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.

أدعية تريح القلب وتشعرك بالاطمئنان في رمضان، - اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمك، عدلٌ فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين وغلبة الرجال.

- يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

- اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

- اللهم ارزقني راحة البال، واشرح لي صدري، ويسر لي أمري.

- اللهم إني أسألك نفساً مطمئنة، تؤمن بلقائك، وترضى بقضائك، وتقنع بعطائك.

أدعية لراحة القلب

- ضع يدك على صدرك وقل 3 مرات الله الله ربي لا أشرك به شيئًا.

- اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت.

- اللهم ارح قلبي وارزقني الطمأنينة وراحة البال دائمًا يا كريم.

- اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا.

- رب ارزقني راحة البال، واطرد من نفسي الهم والغم والضيق يا أرحم الراحمين.

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