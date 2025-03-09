موعد أذان الفجر في مختلف محافظات مصر اليوم الأحد 9 رمضان 2025
يحرص المسلمون في جميع أنحاء مصر على معرفة مواقيت الصلاة، وخاصة موعد أذان الفجر، لما له من أهمية في تحديد وقت السحور والإمساك عن الطعام خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى أداء صلاة الفجر في وقتها، يختلف توقيت الأذان من محافظة لأخرى.
ويرصد موقع الموجز في السطور التالية موعد أذان الفجر في مختلف محافظات مصر اليوم الأحد 8 مارس لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.
موعد أذان الفجر في القاهرة:
4:46
موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 4:50
موعد أذان الفجر في طنطا: 4:46ص
موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:45ص
موعد أذان الفجر في الزقازيق
موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:44
موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:47ص
موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:45ص
موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف
موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:47 ص
موعد أذان الفجر في المنيا: 4:48
موعد أذان الفجر في قنا: 4:41 ص
موعد أذان الفجر في محافظة أسوان
موعد أذان الفجر في أسوان: 4:41 ص
موعد أذان الفجر في مطروح: 5:01 ص
موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:37 ص
موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية
موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:41 ص
موعد أذان الفجر في دمياط: 4:43 ص
موعد أذان الفجر في السلوم: 5:09 ص
موعد أذان الفجر في نويبع: 4:32 ص
موعد أذان الفجر في حلايب:4:27
موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ
موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:34ص
موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:48ص
موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ
موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 4:46ص
موعد أذان الفجر في الحامول: 4:45 ص
موعد أذان الفجر في بلطيم: 4:45
موعد أذان الفجر في طابا: 4:31ص
موعد أذان الفجر في رأس سدر: 4:40ص
موعد أذان الفجر في محافظة العريش
موعد أذان الفجر في العريش: 4:35
موعد أذان الفجر في دمنهور: 4:48
موعد أذان الفجر في إدفو: 4:41
موعد أذان الفجر في إسنا: 4:42
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- موعد أذان الفجر في أسيوط
- موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف
- موعد أذان الفجر في سوهاج
- موعد أذان الفجر في المنيا
- موعد أذان الفجر في قنا
- موعد أذان الفجر في محافظة أسوان
- موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية
- موعد أذان الفجر في دمياط
- موعد أذان الفجر في الغردقة
- موعد أذان الفجر في المنصورة
- موعد أذان الفجر في السلوم
- موعد أذان الفجر في حلايب
- موعد أذان الفجر في نويبع
- موعد أذان الفجر في الفيوم
- موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ
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