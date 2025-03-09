دعاء 9 رمضان 2025.."اللهم اجعل هذا اليوم يومًا مليئًا بالخير والبركة"

دعاء 9 رمضان 2025.. مع مرور تسعة أيام من شهر رمضان المبارك، يعيش المسلمون أجواءً إيمانية مفعمة بالروحانية والسكينة، حيث يسعون للتقرب إلى الله عبر الصلاة، والصيام، وقراءة القرآن، والدعاء، ويعد دعاء 9 رمضان 2025 من أهم العبادات التي يحرص عليها الصائمون فى بداية يومهم ، خاصة في هذه الأيام المباركة التي تفتح فيها أبواب الرحمة والمغفرة.

في اليوم التاسع من رمضان 2025، يحرص المسلمون على التوجه إلى الله بالدعاء، سائلين العفو والعتق من النار، ومستغلين أوقات الاستجابة مثل السحور، وقبل الإفطار، وأثناء السجود، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي دعاء 9 رمضان 2025 المستحبة في هذا اليوم الفضيل، وفضل الإكثار من الدعاء في رمضان، وأهميته في حياة المسلم.

دعاء 9 يوم رمضان 2025

دعاء 9 رمضان 2025

ومن ابزر صيغ لـ دعاء 9 رمضان 2025 كما يلي:

اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك من شهر رمضان أن تجعلني من عبادك الصالحين، وأن تبارك لي في مالي وصحتي وأهلي، واغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر يا غفور يا رحيم.

اللهم اجعل هذا اليوم مليئًا بالخير والبركة، واكتب لنا فيه المغفرة والرحمة والرزق الحلال، وأعنا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم بارك لي في أيامي، واجعلني من عبادك الذين رضيت عنهم، واغفر لي خطاياي كلها، وأعني على الصيام والقيام وقراءة القرآن.

يا الله، نسألك في اليوم التاسع من رمضان أن تعيننا على فعل الخيرات، وأن تحبب إلينا الإيمان، وتزينه في قلوبنا، وتكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان.

دعاء 9 يوم رمضان 2025

امساكية 9 رمضان 2025

حددت إمساكية شهر رمضان موعد الإمساك وأذان الفجر ليوم الأحد، الموافق 9 من رمضان، في محافظة القاهرة، مع مراعاة فروق التوقيت للمقيمين خارجها، وفقًا للإمساكية، فإن موعد السحور سيكون في تمام الساعة 2:35 صباحًا، بينما يحين وقت الإمساك عند الساعة 4:25 صباحًا، ويؤذن لصلاة الفجر في الساعة 4:45 صباحًا، أما موعد الإفطار، فيرفع أذان المغرب في الساعة 5:59 مساءً، تليه صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7:17 مساءً. وبذلك يصل عدد ساعات الصيام في هذا اليوم إلى 13 ساعة و34 دقيقة.

دعاء 9 يوم رمضان 2025

دعاء ما قبل اذان المغرب في رمضان؟

ومن ابزر صيغ لـ دعاء 9 رمضان 2025 ما قبل اذان المغرب كالتالي:

اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وتقبل مني صيامي، واغفر لي ولأهلي ولكافة المسلمين.

اللهم اجعل إفطاري مغفرة لذنبي، وشفاء لقلبي، وفرجًا لهمي، وارزقني القبول والرضا.

يا رب، كما رزقتني نعمة الصيام، ارزقني نعيم الجنة، واغفر لي زلاتي، واكتب لي القبول.

اللهم اجعلني من عبادك الذين يستغلون رمضان في الطاعات، وتقبل مني صيامي وقيامي، واغفر لي خطاياي.

دعاء 9 يوم رمضان 2025

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