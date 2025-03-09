عدد ساعات الصيام في 9 رمضان 2025.. هنفطر الساعة كام؟

يتزايد اهتمام العديد من المسلمين بمعرفة عدد ساعات الصيام في 9 رمضان 2025، حيث تختلف مدة الصيام من بلد إلى آخر وفقًا لموقع كل دولة على خطوط الطول والعرض.

ومع حلول اليوم التاسع من شهر رمضان، يحرص الصائمون على متابعة أوقات الإمساك والإفطار بدقة، خاصة مع التغير التدريجي في عدد ساعات الصيام على مدار الشهر، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن عدد ساعات الصيام في 9 رمضان 2025.

عدد ساعات الصيام في 9 رمضان 2025

موعد اذان المغرب اليوم 9 رمضان 2025

يختلف موعد أذان المغرب في اليوم التاسع من رمضان 2025 من محافظة إلى أخرى، وفقًا لإمساكية شهر رمضان الصادرة عن هيئة المساحة المصرية، ففي محافظة القاهرة، يُرفع أذان المغرب يوم الأحد 9 رمضان 2025 في تمام الساعة 5:59 مساءً، مما يحدد وقت الإفطار للصائمين في العاصمة.

عدد ساعات الصيام اليوم 9 رمضان 2025

أما بالنسبة لـ عدد ساعات الصيام اليوم 9 رمضان 2025 ، فسيبلغ 13 ساعة و34 دقيقة، وذلك وفقًا لمواقيت الصلاة المحددة لهذا اليوم، ويعتمد طول فترة الصيام على موعدي أذان الفجر والمغرب، حيث تزداد مدة الصيام تدريجيًا مع تقدم أيام الشهر الكريم.

عدد ساعات الصيام في 9 رمضان 2025

دعاء قبل الافطار

يحرص المسلمون مع بداية اليوم التاسع من شهر رمضان على البحث عن عدد ساعات الصيام اليوم 9 رمضان 2025، بالإضافة إلى الدعاء قبل الإفطار، طمعًا في نيل البركة واستجابة الدعوات، ومن الأدعية المستحبة قبل الإفطار في هذا اليوم المبارك:

اللهم أنت الرحيم الذي فاض على الوجود إحسانك، وأنت الغفور الذي شمل كل شيء غفرانك، وأنت الغني الذي فاض على العباد جودك وكرمك، وأنت النور الذي أضاء الكون بنور وجهك وعظمتك، اللهم افتح لنا في هذه اللحظة مغاليق الأبواب وهيئ لنا خير الأسباب.

اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام، واكلأنا في الليل والنهار، وارحمنا بقدرتك علينا، أنت ثقتنا ورجاؤنا، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا، وكم من خطيئة ارتكبناها فلم تفضحنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بلائه صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا في الخطايا فلم يهتك ستره عنا، اعصمنا برحمتك فيما بقي من عمرنا.

اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبتنا، وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، ونسألك الدرجات العلا من الجنة.

اللهم أرح قلوبنا بلطفك، واملأها بحلاوة حبك، وعمر أيامنا بذكرك، واحفظنا واحفظ علينا ديننا، وأسعد قلوبنا دائما، ونسألك فرجا يمحو همومنا يا رب.

اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

عدد ساعات الصيام في 9 رمضان 2025

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