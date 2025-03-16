16 رمضان 2025.. عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب.. مع اقتراب موعد الإفطار، يترقب الصائمون لحظة رفع أذان المغرب، إيذانًا بانتهاء ساعات الصيام وبدء الإفطار.

و يختلف توقيت أذان المغرب من مدينة إلى أخرى وفقًا لموقعها الجغرافي، ما يجعل معرفة الوقت المتبقي أمرًا مهمًا لمن يودون الاستعداد لهذه اللحظة، في هذا التقرير، يرصد موقع الموجز فيما يلي عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب، لنساعد الصائمين على تنظيم أوقاتهم والاستعداد للوجبة الرمضانية بكل راحة.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان المغرب اليوم 16 رمضان 2025

تختلف مواعيد الأذان من محافظة لأخرى بفارق دقائق معدودة، حيث يحين أذان المغرب اليوم في القاهرة الساعة 6:04 مساءً، وفي الإسكندرية الساعة 6:09 مساءً، بينما يرفع الأذان في المنصورة والشرقية والمنوفية في تمام الساعة 6:03 مساءً، أما في الإسماعيلية وبورسعيد ودمياط، فيؤذن المغرب عند الساعة 6:00 مساءً، في حين يكون الإفطار في السويس في 5:59 مساءً، وفي شرم الشيخ قبل ذلك عند 5:52 مساءً، وتعتبر مدينة العلمين آخر المحافظات التي يحين فيها موعد أذان المغرب، حيث يحين وقت الإفطار هناك في تمام 6:13 مساءً.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

دعاء قبل الافطار لقضاء الحوائج المستعصية

اللهم إني أسألك الطيبات من الرزق والعمل، واتباع الخيرات، واجتناب المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي، وتغفر لي، وترحمني.

اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك ما لا يحوجنا إلى غيرك، وارزقنا رحمةً تغنينا عن عذاب الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تجعلنا بحاجة لأحد سواك، وزدنا شكرًا لك، وفقرًا إليك، واستغناءً بك عن غيرك.

اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أُضل، أو أزل أو أُزل، أو أظلم أو أُظلم، أو أجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت وحدك تجعل الحزن سهلًا إذا شئت.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان العشاء اليوم 16 رمضان 2025 وصلاة التراويح

والعشاء يحين موعد أذان العشاء اليوم، الأحد 16 رمضان 1446هـ، في تمام الساعة 7:21 مساءً، ليبدأ المسلمون بعدها في أداء صلاة العشاء ثم صلاة التراويح، التي تعد من أبرز العبادات المستحبة في الشهر الكريم، حيث يجتمع المصلون في المساجد لإحياء ليالي رمضان بالأذكار والقيام، سائلين الله الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

موعد اذان الفجر غدًا 17 رمضان 2025

يحين موعد أذان الفجر غدًا، الاثنين 17 رمضان 1446هـ، في تمام الساعة 4:36 صباحًا، ليكون بداية يوم جديد من الصيام والعبادة في الشهر الفضيل، ويفضل تناول وجبة السحور في موعدها عند الساعة 2:16 صباحًا، مع الإمساك عن الطعام والشراب قبل أذان الفجر عند الساعة 4:16 صباحًا، استعدادًا للصيام. كما يحل وقت شروق الشمس في الساعة 6:02 صباحًا، ليبدأ النهار بنور الطاعة والذكر.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

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