عدد ساعات الصيام في 16 رمضان 2025.. هنصوم كام ساعة؟

عدد ساعات الصيام في 16 رمضان 2025.. يترقب المسلمون حول العالم عدد ساعات الصيام يوم 16 رمضان 1446 هـ الموافق 2025، والتي تختلف من دولة لأخرى بحسب موقعها الجغرافي، ومع حلول شهر رمضان ، يحرص الصائمون على معرفة مدة الصيام يوميًا، خاصة مع اختلاف طول النهار بين المناطق المختلفة.

في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي عدد ساعات الصيام في 16 رمضان 2025، وكيفية تأثير ذلك على نمط الحياة اليومية للصائمين، بالإضافة إلى بعض النصائح للحفاظ على النشاط والترطيب خلال ساعات الصيام الطويلة.

عدد ساعات الصيام في 16 رمضان 2025

موعد اذان المغرب اليوم 16 رمضان 2025

أما موعد إفطار يوم الأحد 16 رمضان 1446 هـ، الموافق 2025، فيحل عند غروب الشمس، حيث يرفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:03 مساءً، ومع اقتراب موعد الإفطار، يحرص الصائمون على تجهيز وجباتهم وتناول التمر والماء أولًا، اتباعًا للسنة النبوية، قبل الانتقال إلى وجبة الإفطار الرئيسية، ويوصى بالاعتدال في تناول الطعام، لتجنب التخمة وتحقيق الفائدة الصحية للصيام.

عدد ساعات الصيام اليوم 16 رمضان 2025

يصل عدد ساعات الصيام في يوم الأحد 16 رمضان 1446 هـ، الموافق 2025، إلى 13 ساعة و45 دقيقة، حيث يبدأ الصيام من وقت الفجر حتى موعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:03 مساءً. ومع استمرار الصيام لساعات طويلة، ينصح الصائمون بالحرص على تناول وجبة سحور متكاملة تمنح الجسم الطاقة الكافية، إضافة إلى شرب كميات كافية من الماء خلال ساعات الإفطار لتجنب الشعور بالإرهاق والجفاف أثناء النهار.

عدد ساعات الصيام في 16 رمضان 2025

دعاء مستجاب قبل الافطار

اللهم يا رب النور العظيم، ورب العرش الكريم، ورب البحر المسجور، ورب الشفع الكبير، والنور العزيز، ورب التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم.

أنت إله السموات والأرض، لا إله فيهما غيرك، وأنت الملك الذي لا شريك لك في ملكك، تدبر أمر الخلق بحكمتك ورحمتك.

أسألك يا حي يا قيوم، باسمك الأعظم، ونور وجهك المنير، وبسلطانك القديم، وباسمك الذي أشرقت به السموات والأرض، والذي صلح به الأولون ويصلح به الآخرون.

يا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي، ويا حي لا إله إلا أنت، صلّ على محمد وآل محمد، واغفر لي ذنوبي، ويسّر لي أمري، وفرّج عني قريبًا، وثبّتني على دينك وسنّة نبيك محمد صلى الله عليه وآله.

اجعل عملي مقبولًا لديك، وارزقني من فضلك كما رزقت أولياءك وأهل طاعتك، فإني مؤمن بك، متوكل عليك، منيب إليك، وأعلم أن مرجعي إليك.

اللهم اجمع لي ولأهلي وذريتي الخير كله، واصرف عنا الشر كله، فإنك الحنّان المنّان، بديع السموات والأرض، تمنح الخير من تشاء، وتصرف السوء عمن تشاء، فارحمني برحمتك الواسعة، يا أرحم الراحمين.

عدد ساعات الصيام في 16 رمضان 2025

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