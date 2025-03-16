حكم إفطار مريض السكر الذى يتضرر من صيامه.. الإفتاء توضح

حكم إفطار مريض السكر الذى يتضرر من صيامه، أعادت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني فتوى قديمة لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف وكيل الجامع الأزهر، أوضح فيها حكم الإفطار في رمضان لمريض السكر؟.

حكم إفطار مريض السكر الذى يتضرر من صيامه

حكم إفطار مريض السكر الذى يتضرر من صيامه، ويستعرض الموجز ما جاء في السؤال والإجابة، فقد ورد بالسؤال: أنا مريض بالسكر ولا أستطيع الصيام، فإن صمت وامتنعت عن الماء والغذاء يحصل عندي ضعف، ولا يمكنني مباشرة عملي الذي أستعين به على الحصول على معاش أولادي، فضلًا عما يلحقني من الضرر.

حكم إفطار مريض السكر الذى يتضرر من صيامه، ورد الشيخ حسنين مخلفو بـ: يجوز للسائل في هذه الحالة أن يفطر، وعليه قضاء ما أفطره بعد زوال العذر، فإن كان عذره مستمرًّا وجبت عليه الفدية ولا قضاء عليه، والفدية هي إطعام مسكين واحدٍ عن كل يوم، ويجوز إخراج القيمة.

مريض

وتابع وكيل الأزهر رحمه الله: اطلعنا على السؤال، والجواب أن الحنفية قد نصُّوا على أن المريض إذا غلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مأمون أن صومه يُفضي إلى زيادة مرضه أو إبطاء بُرْئِهِ، جاز له الفطر في رمضان، وكذلك يجوز الفطر للمريض بمرض السكر المعروف إذا كان صومه يُفْضِي إلى عدم قدرته على أداء عمله الذي لا بد لعيشه أو عيش مَن يعولهم، وعليه أن يقضي ما أفطره من رمضان في أيام أُخَر بعد زوال هذا العذر، فإن تحقَّق اليأس من زواله، وجبت عليه الفدية كالشيخ الفاني، بشرط أن يستمر عجزه إلى آخر صيامه، ولا قضاء عليه في هذه الحالة.

ما هي الفدية؟

وأوضح أن الفدية هي إطعام مسكين واحد عن كل يوم غداءً وعشاءً مشبعين، أو إعطاؤه نصف صاعٍ من بُرٍّ، أو دَقِيقٍ، أو قيمة ذلك عن كلِّ يوم. ومن هذا يُعلَم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذُكِر به.

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