موعد صلاة التراويح اليوم 15 رمضان 2025.. خلي بالك من التوقيت

يستعد كثير من المسلمين في مختلف أنحاء العالم مع حلول اليوم السبت الموافق 15 رمضان 1446 هـ، والموافق 15 مارس 2025م؛ لأداء صلاة التراويح، التي تعد من أبرز الشعائر الروحانية المميزة لشهر رمضان المبارك، إذ يحرص الجميع على أدائها بعد صلاة العشاء، في أجواء إيمانية تملؤها السكينة والطمأنينة والتقارب الاجتماعي، حيث تتزين المساجد بالمصلين الذين يجتمعون لاغتنام هذه اللحظات المباركة، ويستعرض الموجز خلال السطور التالية موعد صلاة التراويح.

كيف تصلي صلاة التراويح في رمضان؟

صلاة التراويح من الصلوات النافلة التي شرعت في رمضان، ويُضاعف فيها الأجر والثواب، فهي فرصة عظيمة للتقرب إلى الله، وموسم للطاعات والقيام والذكر، وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده على المحافظة عليها جماعة في المساجد. ولها أجواء روحانية خاصة تجعل منها علامة مميزة لليالي الشهر الفضيل، إذ يجتمع فيها المسلمون من مختلف الفئات والأعمار، يتنافسون في قراءة القرآن، ويهتمون بسماع آياته تتلى في جو من الخشوع.

موعد صلاة التراويح اليوم

مع اختلاف التوقيت بين المدن والدول، تتفاوت مواعيد صلاة التراويح بحسب صلاة العشاء في كل منطقة، ما يجعل من الضروري تحري دقة المواعيد المحلية.

ويُتوقع أن تُقام صلاة العشاء يليها صلاة التراويح اليوم، السبت 15 رمضان 1446 هـ، في تمام الساعة 7:21 مساءً. ويحرص المسلمون على الالتزام بهذا الموعد لأداء الصلاة في وقتها المحدد، ضمن أجواء من الطمأنينة والخشوع التي تميز ليالي رمضان.

صلاة التراويح

كم عدد ركعات صلاة التراويح في شهر رمضان؟

لم يُحدد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عددًا ملزمًا لركعات التراويح، إذ ورد في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنه "ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة".

ومع ذلك، أفتى العلماء بجواز الزيادة بحسب طاقة المصلين، فقد صلّى بعض الصحابة 20 ركعة.

وأوضحت السيدة عائشة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: "يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا".

ومن هنا، فإن الأمر فيه فسحة للمصلين، مع التشجيع على اغتنام هذه الفرصة الروحانية في شهر رمضان.

ما هو وقت صلاة التراويح في رمضان؟

تبدأ صلاة التراويح بعد الانتهاء من صلاة العشاء مباشرة. وهي من السنن المؤكدة المرتبطة بهذا الشهر الفضيل، ولا تُؤدى قبل العشاء ولا تُقضى إذا فات وقتها.

وتستمر صلاة التراويح حتى قبيل الفجر، ما يتيح للمسلمين فرصة القيام والتهجد في ساعات الليل الأخيرة. وبالنسبة لموعد صلاة التراويح هو مرتبط بموعد العشاء الذي يحين عند الساعة 7:21 مساءً.

ومع استمرار الليالي المباركة من رمضان، يواصل المسلمون حرصهم على أداء صلاة التراويح، لما لها من فضل عظيم وأثر طيب في النفوس، إذ تعزز الإيمان وتجمع القلوب على طاعة الله، في مشهد إيماني بديع يعكس روح الشهر الكريم.

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