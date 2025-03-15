دعاء النصف من رمضان 2025.. اللهم اجعلني من أهل المغفرة والرحمة

دعاء النصف من رمضان 2025.. مع بلوغنا النصف من شهر رمضان 2025، يواصل المسلمون حول العالم إحياء هذه الأيام المباركة بالعبادات والطاعات، ويعد دعاء النصف من رمضان من أبرز الشعائر التي يحرص عليها الكثيرون في هذا التوقيت.

ويعد هذا الدعاء بمثابة لحظة روحانية لطلب المغفرة والرحمة من الله عز وجل، وسط أجواء الشهر الفضيل التي تتسم بالسكينة والإيمان، و في هذه الأيام، تتوجه القلوب بالدعاء والتضرع إلى الله، راجين العفو والمغفرة، وأن تكون هذه الأيام فرصة للتقرب إلى الله والتوبة من الذنوبن في هذا التقرير، يلقي موقع الموجز فيما يلي الضوء على دعاء النصف من رمضان وأهمية هذه اللحظات في حياة المسلم.

دعاء النصف من رمضان 2025

الادعية المتسجابة في 15 رمضان 2025

اللهم اجعلني من عتقائك من النار في هذه الليلة المباركة.

اللهم ذكرني من القرآن ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعلها لي حجة يا أرحم الراحمين.

اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني.

اللهم اجعلني من المقربين إليك في هذا الشهر الفضيل.

اللهم اجعلني من أهل المغفرة والرحمة في هذا الشهر الكريم.

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يُقضى عليك، ولا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم اجعل صيامي في رمضان صيام الصائمين، وقيامي قيام القائمين.

اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، واجعلني من العتقاء من النار.

دعاء النصف من رمضان 2025

دعاء 15 رمضان 2025

اللهم طهرني فيه من الدنس والأقذار، وصبرني فيه على كائنات الأقدار، ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين.

اللهم في هذا اليوم المبارك، اجعل لنا من رحمتك نصيبًا، واغفر لنا ذنوبنا، وبلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال.

يا رب، اجعلنا من عتقائك في منتصف هذا الشهر الكريم، واكتب لنا المغفرة والقبول، وحقق لنا ما نتمنى.

اللهم إني أسألك في هذا اليوم أن تشرح صدري، وتيسر أمري، وتفرج همي، وتقضي حاجتي بقدرتك ورحمتك.

يا الله، اجعل لنا في هذا اليوم نصيبًا من كل خير، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، وأحسن خاتمتنا برحمتك.

اللهم ارزقنا التوفيق في الصيام والقيام، واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء النصف من رمضان 2025

امساكية 15 رمضان 2025

كشفت إمساكية شهر رمضان 1446 هجريًا، الموافق 2025 ميلاديًا، التي أعدها معهد الفلك، عن مواعيد السحور وأذان الفجر لليوم الخامس عشر من الشهر الكريم في مدينة القاهرة، مع مراعاة فروق التوقيت للمقيمين في مناطق أخرى، ففي يوم السبت 15 مارس 2025 (15 رمضان 1446م)، يبدأ السحور في تمام الساعة 2:18 صباحًا، بينما يكون وقت الإمساك في الساعة 4:18 صباحًا، ويؤذن الفجر في الساعة 4:38 صباحًا، مما يتيح للمسلمين في القاهرة الصيام لمدة 13 ساعة و45 دقيقة.

دعاء النصف من رمضان 2025

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