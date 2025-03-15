موعد الشروق اليوم السبت 15 رمضان 2025 في كل محافظات مصر

موعد الشروق اليوم، وقت الشروق هو من المواقيت الطيبة والمباركة، ويستحب للعبد فيها أن يستقبلها بذكر الله، ويستعرض الموجز موعد شروق الشمس بكل المحافظات

موعد الشروق اليوم

موعد الشروق اليوم، وإليكم قائمة بموعد الشروق اليوم 15 رمضان 2025، الموافق 15 مارس.

موعد الشروق اليوم 15 رمضان في القاهرة – 6:05 صباحًا

موعد الشروق اليوم 15 رمضان في الإسكندرية – 6:10 صباحًا

موعد الشروق اليوم 15 رمضان في طنطا – 6:04 صباحًا

شهر رمضان

موعد الشروق اليوم 15 رمضان في المنصورة – 6:03 صباحًا

موعد الشروق اليوم 15 رمضان في السويس – 5:58 صباحًا

موعد الشروق اليوم 15 رمضان في الإسماعيلية – 5:56 صباحًا

موعد الشروق اليوم 15 رمضان

موعد الشروق اليوم 15 رمضان في أسوان – 5:54 صباحًا

موعد الشروق اليوم 15 رمضان في قنا – 5:58 صباحًا

موعد الشروق اليوم 15 رمضان في الوادي الجديد – 6:07 صباحًا

موعد الشروق اليوم 15 رمضان في شمال سيناء (العريش) – 5:49 صباحًا

موعد الشروق اليوم 15 رمضان في جنوب سيناء (شرم الشيخ) – 5:47 صباحًا.

موعد شروق الشمس في محافظات مصر

موعد الشروق اليوم 15 رمضان في دمياط – 6:06 صباحًا

موعد الشروق اليوم 15 رمضان في البحر الأحمر (الغردقة) – 5:52 صباحًا

موعد الشروق اليوم 15 رمضان

موعد الشروق اليوم 15 رمضان في سوهاج – 5:59 صباحًا

موعد الشروق اليوم 15 رمضان في أسيوط – 6:00 صباحًا

موعد الشروق اليوم 15 رمضان في المنيا – 6:01 صباحًا

موعد الشروق اليوم 15 رمضان في بني سويف – 6:02 صباحا

موعد الشروق اليوم 15 رمضان في الفيوم – 6:03 صباحًا

موعد الشروق اليوم 15 رمضان في بورسعيد – 6:00 صباحًا

موعد الشروق اليوم 15 رمضان في كفر الشيخ – 6:06 صباحًا.

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