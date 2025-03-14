موعد الشروق اليوم الجمعة 14 رمضان 2025.. يوم جديد بنفحات روحانية

موعد الشروق اليوم، تعد شروق الشمس هو بداية يوم جديد من أيام الله تعالى، كما يحرص العديد من المسلمين من التأكد من موعد شروق الشمس وذلك لأداء صلاة الضحى لما فيها من بركات ونفحا،. وخاصًا في شهر رمضان المبارك.

موعد الشروق اليوم

وخلال السطور التالية، يسرد الموجز، لجميع المسلمون موعد الشروق اليوم الجمعة الموافق 14 مارس 2025 في جميع المحافظات.

موعد الشروق اليوم 14 رمضان 2025

موعد الشروق اليوم في المحافظات

موعد الشروق اليوم 14 رمضان في القاهرة – 6:06 صباحًا

موعد الشروق اليوم 14 رمضان في الإسكندرية – 6:11 صباحًا

موعد الشروق اليوم 14 رمضان في طنطا – 6:05 صباحًا

موعد الشروق اليوم 14 رمضان في المنصورة – 6:04 صباحًا

موعد الشروق اليوم 14 رمضان في السويس – 5:59 صباحًا

موعد الشروق اليوم 14 رمضان في الإسماعيلية – 5:57 صباحًا

موعد الشروق اليوم 14 رمضان

موعد الشروق اليوم 14 رمضان في أسوان – 5:55 صباحًا

موعد الشروق اليوم 14 رمضان في قنا – 5:59 صباحًا

موعد الشروق اليوم 14 رمضان في الوادي الجديد – 6:08 صباحًا

موعد الشروق اليوم 14 رمضان في شمال سيناء (العريش) – 5:50 صباحًا

موعد الشروق اليوم 14 رمضان في جنوب سيناء (شرم الشيخ) – 5:48 صباحًا

موعد الشروق اليوم 14 رمضان في دمياط – 6:07 صباحًا

موعد الشروق اليوم 14 رمضان في البحر الأحمر (الغردقة) – 5:53 صباحًا

موعد الشروق اليوم 14 رمضان في مرسى مطروح – 6:17 صباحًا

موعد الشروق اليوم 14 رمضان

موعد الشروق اليوم 14 رمضان في سوهاج – 6:00 صباحًا

موعد الشروق اليوم 14 رمضان في أسيوط – 6:01 صباحًا

موعد الشروق اليوم 14 رمضان في المنيا – 6:02 صباحًا

موعد الشروق اليوم 14 رمضان في بني سويف – 6:03 صباحًا

موعد الشروق اليوم 14 رمضان في الفيوم – 6:04 صباحًا

موعد الشروق اليوم 14 رمضان في بورسعيد – 6:01 صباحًا

موعد الشروق اليوم 14 رمضان في كفر الشيخ – 6:07 صباحًا

موعد الشروق اليوم 14 رمضان

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