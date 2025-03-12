هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا بدلاً من الطعام؟.. الافتاء توضح

حكم إخراج زكاة الفطر مالًا.. تعد زكاة الفطر من أبرز العبادات التي يقوم بها المسلمون في نهاية شهر رمضان، وهي فريضة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم لتطهير الصائم من أي نقص أو خطأ قد يكون وقع فيه خلال الشهر الفضيل.

وبينما كانت زكاة الفطر تخرج في الأصل طعامًا، يتساءل الكثيرون عن جواز إخراجها مالًا بدلاً من الطعام، خاصة مع تطور الظروف الاقتصادية وتغير أساليب الحياة، في هذا التقرير، ينشر موقع الموجز فيما يلي آراء الفقهاء حول حكم إخراج زكاة الفطر مالًا، وما إذا كان هذا الإجراء جائزًا وفقًا للفتاوى الحديثة، وأهمية هذا الموضوع في ظل الظروف الحالية.

حكم إخراج زكاة الفطر مالًا

حكم إخراج زكاة الفطر مالًا

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم إخراج زكاة الفطر مالًا، حيث تساءل السائل عن صحة ما سمعه في أحد البرامج من أن زكاة الفطر يمكن أن تخرج مالًا، مع اعتراض صديقه الذي أكد أنها لا بد أن تخرج حبوبًا كما جاء في الأحاديث النبوية، وقد طلب السائل التوضيح حول ما إذا كان هذا الرأي صحيحًا، وهل هناك فقهاء أجازوا إخراج زكاة الفطر مالًا أم أن جميع الفقهاء يرون عدم جواز ذلك.

في ردها، أكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا، ولا حرج في ذلك. وأوضحت أن هذا الرأي هو الأوفق لمقاصد الشريعة وأرفق بمصالح الناس، وهو مذهب الحنفية، وقد قال به جماعة من السلف مثل كبار الصحابة وبعض التابعين، مثل الحسن البصري وأبي إسحاق السبيعي وعمر بن عبد العزيز.

حكم إخراج زكاة الفطر مالًا

هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا بدلاً من الطعام؟

أما عن سؤال إخراج زكاة الفطر نقدًا في المذاهب الأربعة، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن المذهب الشافعي ينص على ضرورة إخراج الزكاة طعامًا، بناءً على ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يُعتبر الإطعام هو الأصل في هذه العبادة، من جهة أخرى، سمح مذهب الحنفية بإخراج زكاة الفطر على هيئة أموال بدلاً من الطعام، مؤكدة أنه لا حرج في ذلك إذا اختار الشخص إخراج الزكاة مالًا أو طعامًا.

أما في مذهب الحنابلة، فقد تم التأكيد على أن الأفضل إخراج الزكاة طعامًا، مع الإشارة إلى أن إخراج النقود يُعتبر أمرًا مكروهًا وغير مستحب، رغم أن الأصل هو الإطعام، وجاءت هذه الفتاوى من دار الإفتاء المصرية لتوضيح المواقف المختلفة للمذاهب الأربعة في هذا الشأن.

حكم إخراج زكاة الفطر مالًا

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