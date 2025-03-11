مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11 رمضان في المحافظات.. صلاتك نجاتك

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة هي عماد الدين وأساس العبودية لله، فبها تطمئن القلوب وتستنير النفوس، وقد أمرنا الله بها في كتابه العزيز، في سورة طه الآية 14 فقال:﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾، لذا فإنها الصلة التي تربط العبد بربه، وركن الإسلام الذي لا يستقيم إيمان المسلم بدونه، وفرضها الله على نبيه محمد ﷺ في ليلة الإسراء والمعراج، لكي تكون نورًا في الدنيا ونجاةً في الآخرة، فقال النبي ﷺ: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت، صلح سائر عمله، وإن فسدت، فسد سائر عمله".

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11 رمضان 2025 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في القاهرة 11 رمضان 2025

وقت صلاة الفجر 4:45 ص

وقت صلاة الظهر 12:06 م

وقت صلاة العصر 28: 3م

وقت صلاة المغرب 6:01 م

وقت صلاة العشاء 7:17م



مواقيت الصلاة في الإسكندرية11 رمضان 2025

وقت صلاة الفجر 4:49 ص

وقت صلاة الظهر 12:11م

وقت صلاة العصر 3:33م

وقت صلاة المغرب 6:05 م

وقت صلاة العشاء 7:23 م.



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:40ص

وقت صلاة الظهر 12:02 م

وقت صلاة العصر 3:24 م

وقت صلاة المغرب 5:57 م

وقت صلاة العشاء 7:14 م.



مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:34ص

وقت صلاة الظهر 11:54ص

وقت صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 5:50 م

وقت صلاة العشاء 7:04 م.

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:41 ص

وقت صلاة الظهر 12:00 م

وقت صلاة العصر 23: 3م

وقت صلاة المغرب 5:57 م

وقت صلاة العشاء 7:10م

كما أن الصلاة تطهر القلوب، وتغسل الذنوب، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت الآية 45:﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾ لذلك يجب الحافظ عليها، لكي تكون لنا مفتاحًا لكل خير، وسببًا للفلاح في الدنيا والآخرة، لأن التهاون فيها، يضيع أعظم الفرائض وأقوى الصِلات بيننا وبين خالقنا.

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