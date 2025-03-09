حكم الضحك في الصلاة.. دار الإفتاء: يجب إعادتها في الحالة

حكم الضحك في الصلاة، الصلاة فرض على كل مسلم بالغ عاقل، ويجب على المسلم أن يكون خاشعًا في صلاته ولا يستهين بها، ولكن قد يحدث أمر يؤدي إلى ضحك المصلي فما حكم الشرع في هذه المسألة.

حكم الضحك في الصلاة

ويستعرض الموجز في أفتت به دار الإفتاء المصرية في هذه المسألة وذلك وفقًا لما قاله الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى حول حكم الضحك في الصلاة.

حكم الضحك في الصلاة

هل الضحك في الصلاة يبطلها؟

حكم الضحك في الصلاة، وقال الدكتور وسام على سؤال ورده جاء في نصه: لو ضحكت في الصلاة، فهل يجب علي أن أعيد الصلاة أم لا؟ لو ضحك المسلم في صلاته ووصل به الضحك إلى القهقة فنعم تبطل بذلك صلاته.

وأضاف أمين الفتوى في إجابته على السؤال يجب على المسلم إذا قهقه في الصلاة أن يعيدها.

وأوضح أمين الفتوى بأنه حتى لو كان المصلي غير مكلف " مثل الطفل"، نقول له إذا قهقه في الصلاة أن يعيد الصلاة لكونها بطلت.

وأشار أمين الفتوى إلى أن سبب أن يعيد غير المكلف للصلاة هو أن نعوده أو ندربه على أن الصلاة هي صلة حقيقية بين العبد وربه سبحانه وتعالى.

وتابع أمين الفتوى: ليس مجال الصلاة هو الذي نضحك فيه إلى حد القهقه، موضحًا بأن الابتسامة لن تفسد الصلاة.

وأوضح أن إعادة الصلاة إذا قهقه فيها العبد ليس باعتبار أنه مكلف، بل باعتبار أننا ندربه على أن يؤدي الصلاة على الوجه الصحيح الذي يرضي الله عنا.

حكم الشرع في الشرود في الصلاة

وفي السياق ذاته ورد الدار سؤال يستفسر عن حكم الشرود في الصلاة أو الوسوسة وقال أمين الفتوى الدكتور محمد عبدالسميع على أن إذا شعر المسلم بوسوسة في الصلاة فصلاته مقبولة إن شاء الله.

وأضاف أمين الفتوى: لا تشغل نفسك بالوسوسة فإذا شغلت نفسك بمقاومتها ستزداد حالة الوسوسة عندك، وربما يعتريك وسواس إذا لم يكن عندك، فانشغل بالصلاة وقم بأداء الأركان.

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