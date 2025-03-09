موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك.. هيأذن الساعة كام؟

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، يهتم الكثير من المسلمين بمعرفة موعد أذان الفجر في رمضان بشكل دقيق وكذلك موعد الإمساك لتنظيم يومهم ووقت تناول وجبة السحور، وكذلك أداء فريضة الفجر في وقتها تقربًا إلى الله تعالى بالطاعات.

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، وحرصًا من الموجز على تقديم كل ما يهم القراء نستعرض مواقيت الإمساك وكذلك موعد أذان الفجر في شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الامساك، ويكون وقت اذان الفجر ووقت الإمساك في شهر رمضان المبارك على النحو التالي ذكره:

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك

- اليوم الثامن من رمضان 8 مارس : أذان الفجر: 4:47 صباحًا - الإمساك: 4:27 صباحًا.

- اليوم التاسع من رمضان 9 مارس: أذان الفجر: 4:45 صباحًا - الإمساك: 4:25 صباحًا.

- اليوم العاشر من رمضان 10 مارس: أذان الفجر: 4:44 صباحًا - الإمساك: 4:24 صباحًا.

- اليوم الحادي عشر من رمضان 11 مارس أذان الفجر: 4:43 صباحًا - الإمساك: 4:23 صباحًا.

- اليوم الثاني عشر من رمضان 12 مارس أذان الفجر: 4:42 صباحًا - الإمساك: 4:22 صباحًا.

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك

- اليوم الثالث عشر من رمضان 13 مارس أذان الفجر: 4:41 صباحًا - الإمساك: 4:21 صباحًا.

- اليوم الرابع عشر من رمضان 14 مارس أذان الفجر: 4:39 صباحًا - الإمساك: 4:19 صباحًا

- اليوم الخامس عشر من رمضان 15 مارس أذان الفجر: 4:38 صباحًا - الإمساك: 4:18 صباحًا.

موعد أذان الفجر و الإمساك في رمضان

- اليوم السادس عشر من رمضان 16 مارس أذان الفجر: 4:37 صباحًا - الإمساك: 4:17 صباحًا.

ح اليوم السابع عشر من رمضان 17 مارس أذان الفجر: 4:36 صباحًا - الإمساك: 4:16 صباحًا

- اليوم الثامن عشر من رمضان 18 مارس أذان الفجر: 4:34 صباحًا - الإمساك: 4:14 صباحًا.

- اليوم التاسع عشر من رمضان 19 مارس أذان الفجر: 4:33 صباحًا - الإمساك: 4:13 صباحًا

- اليوم العشرون من رمضان 20 مارس أذان الفجر: 4:32 صباحًا - الإمساك: 4:12 صباحًا.

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