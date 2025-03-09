دعاء قبل السحور اليوم 10 رمضان 2025.. ردده كثيرًا

دعاء قبل السحور اليوم 10 رمضان 2025، وقت السحور من المواقيت الطيبة والمباركة والتي يستجاب فيها الدعاء، وذلك لكون المسلم يتناول وجبة السحور وقت الثلث الأخير من الليل.



دعاء قبل السحور اليوم 10 رمضان 2025، ويستحب الدعاء بوجه عام في رمضان وغيره، ولكن يكون الثلث الأخير من الليل يكون استجابة الدعاء فيه أقرب، ويجوز أن يدعو العبد بما يشاء من خير الدنيا والآخرة.

دعاء قبل السحور اليوم 10 رمضان 2025

دعاء قبل السحور اليوم 10 رمضان 2025

دعاء قبل السحور اليوم 10 رمضان 2025، ويستعرض الموجز في السطور التالية مجموعة من الأدعية المباركة والتي يجوز الدعاء بها في الثلث الأخير من الليل أي وقت السحور يوم 10 رمضان 2025.

دعاء قبل السحور اليوم 10 رمضان 2025

- اللهم اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.

- رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

- رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

- رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

- رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي.

- رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

- اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

أدعية مباركة

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ.

- اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا.

- اللهم تقبل مني أنك أن السميع العليم، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.

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